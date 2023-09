Remanejamento na Epig deixa sete áreas sem água na próxima terça-feira (3)

Toda residência deve reservar o volume mínimo correspondente ao consumo médio diário para não ser afetada pela interrupção no fornecimento

Para conseguir realizar o remanejamento da adutora do Sistema de Abastecimento de Água na implantação do BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai interromper o fornecimento de água em sete setores da região na próxima terça-feira (3), das 8h30 às 23h50.

Localidades que terão o fornecimento de água interrompido:

Setor policial (SPO);

Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS);

Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS);

Setor de Garagens e Concessionárias (SGCV);

Super Quadra Park Sul (SQPS);

Rodoviária Interestadual de Brasília;

Fórum Desembargador José Júlio Leal.

De acordo com a Caesb, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual a partir do horário programado para o término da manutenção. Toda residência deve reservar o volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, atendendo ao que determina o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.