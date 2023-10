Reforma vai ampliar academia no Parque da Cidade

O espaço, que fica atrás do prédio da administração, no Estacionamento 11, também vai passar a funcionar de segunda a sábado

A academia gratuita e a céu aberto no Parque da Cidade Sarah Kubitscheck passa por reforma e será ampliada. O equipamento público fica atrás do prédio da administração, no Estacionamento 11, e é uma parceria da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) com a empresa Mude.

Com a ampliação e instalação de piso emborrachado, será possível realizar atividades de yoga, ginástica, crossfit, treino HIIT e calistenia. Na área da musculação é possível encontrar banco e máquina para supino, aparelho conjugado com barra de alongamento e paralela, banco extensor, aparelho para agachamento, banco para remada, pesos diversos, banco de panturrilha sentada, banco declinado para abdominal, suporte para halters, barra móvel do tipo olímpica, entre outros equipamentos.

Para o secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, a ampliação do espaço visa oferecer mais opções de atividades físicas aos frequentadores do local, promovendo uma vida saudável e ativa. “O parque é um importante espaço de lazer e convivência em nossa cidade, e estamos comprometidos em oferecer cada vez mais opções para que a população possa aproveitá-lo da melhor forma possível. Acreditamos que a ampliação da academia será mais um passo importante nesse sentido e esperamos contar com a participação de todos nesse novo projeto”, destaca.

O horário de funcionamento também será estendido, para atender o público de segunda-feira a sábado. Antes a academia funcionava apenas três dias por semana. A mudança possibilitará atender cerca de 60 usuários por dia para aulas a cada 45 minutos.

Para frequentar o espaço e realizar as atividades, o procedimento permanecerá o mesmo: será necessário efetuar o agendamento por meio do aplicativo Mude.

Com informações da agência Brasília