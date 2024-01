Reforma transforma quadra em campo sintético na Fercal

Espaço antes de concreto na comunidade Rua do Mato recebeu gramado artificial, alambrado novo e iluminação com lâmpadas LED. Local já caiu no gosto da criançada

Faça chuva, faça sol, sempre tem gente brincando ou jogando bola no campo sintético da comunidade da Rua do Mato, na Fercal. É o que conta o estudante Johnn dos Anjos, 22 anos: “Toda hora tem gente aqui, não importa o horário ou o clima. Ainda mais agora que é época de férias, tem criança todo dia e, às 19h, vem o pessoal mais velho jogar futebol depois do trabalho”, conta o morador do bairro.

O espaço de lazer e desporto foi reformado pela Administração Regional da Fercal com aporte de R$ 206.857,45, proveniente de emenda parlamentar do deputado Eduardo Pedrosa. O local era uma quadra esportiva e acumulava problemas. “Tinha rachaduras e buracos no solo de concreto, e o alambrado e o muro de contenção da vegetação estavam deteriorados”, relata o administrador regional interino, Allan Souza.

Agora, a comunidade pode contar com um campo de grama sintética novinho em folha. Houve a instalação do gramado e de traves com rede, melhorias no muro de contenção, substituição do alambrado, implementação de acessibilidade, modernização da iluminação com lâmpadas LED e pintura. A área total é de 583,20 m².

“A quadra estava praticamente abandonada, era muito buraco e o pessoal não vinha”, relata o líder comunitário Erasmo dos Anjos, 70. “Com a reforma, o campo vive cheio de crianças, é brincadeira o dia todo. E os projetos sociais que usam o espaço voltarão em breve. Isso tudo é muito importante para nós, foi uma grande conquista”, completa ele.

Infraestrutura

Outra obra que impactou a rotina dos moradores da Rua do Mato foi a pavimentação de uma das principais entradas para a comunidade. Os blocos foram doados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF); e o pó de brita utilizado na instalação foi cedido por uma empresa cimentícia da região. A execução do serviço ficou com os servidores da Administração Regional da Fercal e do programa GDF Presente, com o apoio de reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

No mesmo bairro, em outubro, ocorreu a implantação de calhas e a ampliação das caixas coletoras pluviais para auxiliar a drenagem da água das chuvas, evitando alagamentos e erosões. A ação foi executada na Chácara 9 em um trecho de 22 metros, com uso de 17 calhas, para beneficiar cerca de 400 moradores.

