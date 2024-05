Reforma de pontes sobre o Córrego Guará começa neste sábado (25)

A partir deste sábado (25), terão início os serviços de reforma e reforço estrutural de duas pontes sobre o Córrego Guará, localizadas na DF-003 (Estrada Parque Indústria e Abastecimento – Epia), na altura do km 21,2.

A execução das obras será feita da seguinte forma: inicialmente, a primeira ponte, mais à direita, de quem vai no sentido ParkShopping – Gama, terá a faixa da esquerda interditada durante 15 dias para a realização dos serviços de recuperação. Durante esse período, os motoristas continuarão dispondo das outras três faixas da pista de rolamento.

Após a conclusão desse serviço, será dado início à recuperação da ponte, que fica no lado oposto, no sentido Gama–ParkShopping. Serão investidos cerca de R$ 1,2 milhão nas obras de reforma e reforço estrutural dessas obras de arte especiais.

A recuperação das pontes inclui: a demolição dos guarda-rodas e guarda-corpo – que serão refeitos por completo – a execução de armação de ferragens e a fixação das estruturas. Depois disso, serão montadas as formas e será feita a concretagem da área. Por fim, serão preparadas as juntas de dilatação e a pintura do local.

Cristiano Cavalcante, Superintendente de Obras do DER-DF, explica que a interdição de uma das faixas durante a execução dos serviços é importante para garantir a segurança e conforto dos motoristas, que trafegam pela região, bem como, dos trabalhadores envolvidos. Cerca de 100 mil veículos circulam diariamente pela Epia.

*Com informações da Agência Brasília.