Reforço contra covid para adolescentes de 12 a 17 anos nesta segunda (30)

O Governo do Distrito Federal vai iniciar, nesta segunda-feira (30), a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos.

A decisão segue orientação da Nota Técnica nº 35, do Ministério da Saúde, divulgada na noite da sexta-feira (27). Essa terceira dose deverá ser administrada após quatro meses da última dose do esquema vacinal.

No sábado, a Secretaria de Saúde levantou que há doses de CoronaVac disponíveis nas salas de vacina para dar início à aplicação já na segunda-feira. Ao mesmo tempo, “solicitamos a reposição da Pfizer à Pasta Federal”, adiantou a coordenadora da imunização pela Secretaria de Saúde, Renata Brandão.

No DF, são 268.474 adolescentes nessa faixa etária, de 12 a 17 anos. Desses, 241.783 já iniciaram o esquema (D1) e 194.898 receberam a segunda dose (D2). Com o intervalo de quatro meses sendo respeitado, no momento, há 173.337 adolescentes aptos a tomar o reforço.

Os pontos de vacinação são atualizados diariamente no site da Secretaria de Saúde. Confira os locais que haverá o imunizante para o grupo neste link:

https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao.

