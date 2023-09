Rede Urbanidade: roda de conversa propõe alternativas à carrodependência

Cerca de 50 pessoas participaram do debate que propôs alternativas para a melhoria da mobilidade urbana local

Como parte das celebrações da Semana da Mobilidade, a Rede Urbanidade promoveu, nesta quarta-feira, 20 de setembro, a roda de conversa “Mobilidade sustentável: como vencer a carrodependência do Distrito Federal?”. Cerca de 50 pessoas participaram do debate que propôs alternativas para a melhoria da mobilidade urbana local.

O promotor de justiça Dênio Augusto de Oliveira de Oliveira Moura, coordenador da Rede Urbanidade, destacou que o formato informal de uma roda de conversa se propõe a fugir dos padrões e estabelecer uma discussão mais aberta. “O mundo inteiro está despertando para o tema, mas, no Distrito Federal, ainda estamos bastante atrasados. Espero que consigamos plantar sementes e, assim, obter mais adesões a esse movimento. É preciso mostrar que existem alternativas ao uso do carro ”, afirmou.

A arquiteta e urbanista Romina Capparelli foi a mediadora do debate. Ela destacou que é comum a utilização do tombamento como justificativa para a não implementação de políticas públicas que exijam mudanças estruturais. Ela acredita que uma alternativa para melhorar o trânsito seria descentralizar os serviços públicos para as outras regiões administrativas e, assim, descongestionar o tráfego.

A promotora de justiça de defesa da ordem urbanística Laís Cerqueira Silva sugeriu uma parceria entre órgãos públicos para fomentar campanhas que incentivem a carona solidária. “É uma iniciativa que permite otimizar o tempo e promover economia”, opinou. Ela também criticou a recente aprovação de projeto de lei que fecha os becos nos Lagos Sul e Norte. “Isso impede o acesso da população à orla do lago e dificulta a mobilidade, seja a pé ou de bicicleta”, concluiu.

Mudança de paradigma

Entre os aspectos destacados nas propostas apresentadas pelos participantes estão: a readequação da velocidade das vias; a construção e a manutenção de ciclovias; melhorias no transporte público, em calçadas e paradas de ônibus; redução do preço da tarifa; e medidas para garantir a segurança de pedestres e ciclistas.

As propostas foram documentadas e serão encaminhadas ao Governador, à Câmara Legislativa, à Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), ao Departamento de Trânsito (Detran), ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), às Polícias Civil e Militar e ao Metrô. O objetivo, segundo o coordenador da Rede Urbanidade, é “chamar a atenção dessas instituições para a necessidade de uma mudança de paradigma na mobilidade do Distrito Federal”.

O evento foi organizado em parceria com a União dos Ciclistas do Brasil (UCB), o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte (MDT), as Associações Andar a Pé, Rodas da Paz e Amo 700 Sul, e os coletivos Bike Anjo, Brasília para Pessoas e Cicloviaativa.

Mobilização

Outras atividades sobre o tema estão previstas durante a semana. Sexta-feira, 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, a população é chamada a fazer o percurso entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Câmara Legislativa, a partir das 8h30, de bicicleta ou outros veículos de mobilidade ativa. Órgãos públicos distritais e federais foram convidados a participar da iniciativa com representantes nos eventos e também estimulando os servidores a abrir mão do carro nessa data. Clique aqui para obter a localização do ponto de encontro.

Iniciativa

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade), criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) em parceria com estudiosos e representantes de associações e entidades que se dedicam à causa da mobilidade. O grupo tem como objetivo assegurar a participação efetiva da sociedade na elaboração, na implementação e na fiscalização da política local de mobilidade urbana. Além disso, pretende ser um espaço democrático de articulação, discussão e busca de soluções para os desafios existentes nessa área, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.