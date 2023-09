Rede Urbanidade realiza roda de conversa sobre carrodependência no Distrito Federal

O evento é parte da programação do Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, e terá a participação de especialistas no tema

A Rede Urbanidade realiza, em 20 de setembro, a roda de conversa “Mobilidade sustentável: como vencer a carrodependência no Distrito Federal?”. O evento é parte da programação do Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, e terá a participação de especialistas no tema. A mediação será feita pela arquiteta e urbanista Romina Capparelli.

A roda de conversa ocorre na sala de treinamento nº 1, na Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a partir das 9h. Não é necessário fazer inscrição prévia. As ideias debatidas durante o evento serão transformadas em um documento que será enviado aos órgãos responsáveis pela política de mobilidade urbana local.

Para o promotor de Justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura, coordenador da Rede Urbanidade, a iniciativa “é uma oportunidade para observarmos o quanto somos dependentes do carro no Distrito Federal, situação absolutamente insustentável sob os pontos de vista ambiental e de qualidade de vida nas cidades, e o que nos leva a insistir nesse erro”. afirmou.

Segundo o autor da peça de divulgação dos eventos, James Soares, integrante da Cicloviaativa e da Rede Urbanidade, a ideia é provocar uma reflexão bem-humorada sobre o cenário da mobilidade em Brasília. “Muitos de nós, brasilienses, em nossa relação com os carros, parecemos ter ‘cabeça, tronco e rodas’, evidenciando uma dependência crônica. Por meio da sátira, estamos levantando uma crítica construtiva”.

Apoiam a iniciativa a Associação de Moradores das 700 Sul, a União dos Ciclistas do Brasil, o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte e as organizações Bike Anjo, Brasília para Pessoas, Andar a Pé, Cicloviaativa e Rodas da Paz.

Mobilização

No Distrito Federal, estão previstas diversas atividades durante a semana. Em 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, a população é chamada a fazer o percurso entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Câmara Legislativa, a partir das 8h30, de bicicleta ou outros veículos de mobilidade ativa. Órgãos públicos distritais e federais foram convidados a participar da iniciativa com representantes nos eventos e também estimulando os funcionários a abrir mão do carro no dia 22.

Iniciativa

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade), criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) em parceria com estudiosos e representantes de associações e entidades que se dedicam à causa da mobilidade. O grupo tem como objetivo assegurar a participação efetiva da sociedade na elaboração, na implementação e na fiscalização da política local de mobilidade urbana. Além disso, pretende ser um espaço democrático de articulação, discussão e busca de soluções para os desafios existentes nessa área, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Com informações do MPDFT