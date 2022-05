Rede de saúde aponta aumento nos contágios por covid-19; DF sai na frente

Outro indicativo de que o número de contágios está em disparada no DF é o aumento sequencial da Taxa de Transmissão (RT), do vírus

Um levantamento realizado pela Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, aponta que os casos positivos para covid-19 no Brasil aumentaram 25% nas mais de 900 unidades da rede.

O Distrito Federal está entre as regiões com o índice de contágio mais alto, apresentando a maior taxa de positividade nos últimos sete dias, com um crescimento de 9 pontos percentuais. De 12 a 18 de maio, a capital federal apresentou 21,34% e, entre os dias 19 a 25 de maio, 30,19%

Taxa de Transmissão

Outro indicativo de que o número de contágios está em disparada no DF é o aumento sequencial da Taxa de Transmissão (RT), do vírus.

Nesta quarta-feira, 25, o número ficou em 1,33. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avançar. Esse valor significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 133.

Seguindo o índice, o número de casos também deu um salto e, na terça-feira, foram registrados 767 novos casos. Desde o início da pandemia, 703.602 pessoas já foram infectadas na capital federal, sendo que 97,7% (687.361) deste número estão recuperados. Do total de casos, 11.690 (1,7%) faleceram pelo vírus

A Região Sul também registrou um índice alto e superou o DF, com 37% de casos positivos. Uma diferença de 9 pontos percentuais.

A média semanal de resultados positivos em todas as unidades do país passou de 25,54% na semana de 12 a 18 maio, para 29,97% entre os dias 19 a 25 de maio, um aumento de 4 pontos percentuais. Se comparada com a média da semana de 5 a 11 de maio, quando o aumento foi de 21,03%, o crescimento é de 8 pontos percentuais.

Neste mesmo período, São Paulo registrou um aumento de 4 pontos percentuais e o Rio de Janeiro também. Já o Nordeste teve um aumento de 5 pontos percentuais.