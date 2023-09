Rede complementar garante mais de 400 cirurgias de tireoide no DF

Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (21), o convênio possui investimento de mais de R$ 2,7 milhões

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) firmou contrato com o Hospital São Mateus, da rede complementar, para reduzir a lista de espera com a realização de 424 cirurgias de tireoidectomia total, extirpação de bócio intratorácico e tireoidectomia parcial. O contrato possui vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado, e prevê ainda consultas pré e pós-operatórias, pré-anestésica e internações, se necessário. Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (21), o convênio possui investimento de mais de R$ 2,7 milhões.

A porta de entrada para quem suspeita de doenças na tireoide são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde ocorre o primeiro atendimento. Havendo indicação médica, o paciente é encaminhado aos ambulatórios especializados. Referência Técnica Distrital (RTD) de endocrinologia, Flávia Franca Melo explica que, para cada caso, haverá a indicação do melhor tratamento, podendo ser por meio de medicamentos ou da remoção da tireoide, com base em exames como dosagens hormonais, punção aspirativa e ultrassonografia.

“Quando o paciente descobre que tem nódulo de tireoide, dependendo do tamanho e das características, é preciso realizar uma punção. Tanto o clínico da UBS quanto o endocrinologista podem solicitar. Se o resultado apontar que o nódulo é maligno, o paciente recebe a indicação de fazer a cirurgia”, explica a médica. Ela acrescenta que o autoexame da tireoide e o acompanhamento por profissionais são importantes para detectar precocemente a doença.

O mau funcionamento da tireoide está relacionado à produção hormonal, que pode ser excessiva ou deficiente. O autoexame pode evidenciar alguma alteração anatômica na região do pescoço, sugerindo a presença de nódulos, mas não é capaz de detectar alterações hormonais, passíveis de diagnóstico apenas por meio de exames complementares.

Sintomas

A tireoide é localizada na região do pescoço e regula o metabolismo, a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a atenção e a concentração, o sono, o humor, entre outras funções.

Entre os sintomas do hipotireoidismo, quando a produção hormonal é deficiente, estão fadiga, sonolência diurna, constipação intestinal, unhas fracas, queda de cabelo, pele fria e ressecada, inchaço, ganho de peso, entre outros. Já no hipertireoidismo, a pessoa pode apresentar agitação, nervosismo, insônia, taquicardia, tremor nas mãos, aumento do trânsito intestinal/diarreia, perda de peso.

Processo

Assessor especial de compras da SES-DF, Helberth Gonçalves Macau destaca que, para ser selecionado pelo edital, o hospital contratado precisa manter exigências de qualificação econômico-financeira e fiscal, além de atender critérios como estrutura de atendimento e parecer conforme as normas da Vigilância Sanitária.

“O edital passa por um processo legal previsto e permite que todas as empresas que prestam esse tipo de serviço na região, e que atendam as exigências estabelecidas, possam se credenciar”, afirma. “Entre as exigências, analisamos, por exemplo, a emissão de pareceres de vistorias, se o hospital consegue atender o quantitativo previsto, se possui estrutura para suporte de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).”

Ainda neste ano, a SES-DF também lançou outros editais voltados para cirurgias nas áreas de oftalmologia, coloproctologia, otorrinolaringologia, urologia e varizes. No total, serão mais de 7 mil procedimentos ao longo de 2023 e 2024.

*Com informações da Agência Brasília