Record TV Brasília estreia campanha publicitária

Com o tema “Cada Vez Mais Perto”, a empresa, que tem 36 anos, quer se posicionar como a emissora que está mais próximo das pessoas e em todas as plataformas digitais

Na noite desta quinta-feira (24), a Record TV Brasília fez a estreia da campanha com o tema “Cada Vez Mais Perto”, no evento Top Of Mind, realizado pelo Jornal de Brasília.

300 convidados, entre formadores de opinião, políticos, empresários, presidentes de confederações e federações estiveram presentes para prestigiar o evento que premiou 23 empresas que se destacaram na capital federal em 2022.

Com o objetivo de aproximar a Record TV Brasília da população e dar voz a quem precisa ser ouvido, a campanha traz como destaques os apresentadores e as quase oito horas de programação diária ao vivo nos jornais locais.

Serão dois meses de campanha, com veiculações de anúncios em jornais impressos, sites de notícias, mídia de exterior, redes sociais, rádios e reportagens para TV aberta.