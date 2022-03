Recolhidas 70 toneladas de entulhos do Itapoã

Entre os materiais que foram recolhidos estão papelões, pneus, sacos plásticos e caixas, que agora foram destinados para o descarte correto

O GDF Presente realizou no Itapoã uma força-tarefa para recolher entulhos das casas dos moradores de diversos bairros da região administrativa, como a Fazendinha. Na operação, foram retiradas 70 toneladas de inservíveis.

O objetivo da ação era recolher os entulhos para conter os possíveis focos para procriação do mosquito da dengue, Aedes aegypti. “Essa é uma ação muito importante durante o período chuvoso. Inclusive, nosso governador Ibaneis Rocha e o secretário de Governo, José Humberto, pediram um foco nessa questão da dengue. Estamos fazendo um trabalho preventivo. Esse é um trabalho constante do GDF Presente”, afirma o coordenador do Polo Leste, Leandro Cardoso.

De acordo com o administrador do Itapoã, Marcus Cotrim, houve uma intensificação dos trabalhos. “Há muito tempo estamos tentando debelar a criação do mosquito transmissor da doença. Na última semana intensificamos justamente para tentar diminuir a proliferação. Trabalhamos em mais horários e mais locais. Acredito que já tivemos êxito”, avalia.

Morador do Itapoã, o vigilante Leonilson Andrade da Silva, 56 anos, diz que a ação é importante, principalmente, porque a região já enfrentou outras vezes com o Aedes aegypti. “Já tivemos que lidar com o surto de dengue por aqui. Então é muito positiva essa retirada de lixo. Foi muito importante”, celebra.

Outras melhorias

Durante a passagem do GDF Presente também houve melhorias no parquinho infantil e no ponto de encontro comunitário (PEC) da quadra 202/203, do Itapoã. O trabalho consistiu em capina, limpeza e manutenção dos equipamentos que ficam ao lado do Fórum do Itapoã.

*Com informações de Adriana Izel, da Agência Brasília