Receita Federal apreende 13 kg de crack no Aeroporto de Brasília durante fiscalização

A Receita Federal prendeu uma pessoa em flagrante durante uma operação de fiscalização realizada na terça-feira (16) no Aeroporto Internacional de Brasília. A ação resultou na apreensão de 13 quilos de crack e cerca de 700 gramas de maconha, carga avaliada em aproximadamente R$ 180 mil.

Os entorpecentes foram encontrados na bagagem de uma passageira que havia embarcado em Campo Grande (MS) e fazia conexão na capital federal com destino final a Macapá (AP). A droga foi localizada durante procedimentos de rotina da alfândega, que atua nas áreas de embarque e desembarque do terminal.

Ao submeterem as malas ao scanner de raio-x e à inspeção física, servidores da Receita Federal identificaram os tabletes de crack e uma porção de maconha escondidos na bagagem.

A passageira foi presa em flagrante em uma ação conjunta da Receita Federal com a Polícia Federal e encaminhada para os procedimentos legais. Ela irá responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão, em caso de condenação.