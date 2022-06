Realização de testes de covid-19 em UBS mais que dobra em uma semana

O levantamento é o mais recente compilado pela Secretaria da Saúde e o número representa aumento de 114% frente à semana anterior

O número de testes de covid-19 em Unidades Básicas de Saúde (UBS) dobrou em uma semana. De 30 de maio a 4 de junho, 18.003 testes foram feitos no Distrito Federal. O levantamento é o mais recente compilado pela Secretaria da Saúde e o número representa aumento de 114% frente à semana anterior, quando ocorreram 8.392 procedimentos.

A parte informou que dispõe de mais de 520 mil testes em estoque. A orientação é que a população procure uma das 175 UBS em caso de suspeita de covid-19. As unidades funcionam das 8h às 17h.

Clique aqui saber qual a UBS de referência a partir do CEP da residência.

Na manhã desta terça-feira, o policial Marcus Vinicius, 38 anos, compareceu à UBS 2 do Cruzeiro para testar a filha, e descobriu que os dois estavam com covid-19. “Viemos aqui porque está mais tranquilo”, explicou. Pai e filha foram atendidos na tenda montada ao lado da unidade e receberam orientação médica assim que foi confirmado o resultado do exame. Na unidade, antes de fazer o teste, o paciente responde a perguntas sobre sintomas e contato com pessoas confirmadas com covid-19.

Na UBS 1 da Asa Sul, a cuidadora de idosos Adileuza Pereira da Silva, 57 anos, decidiu fazer o exame por precaução. O autoexame feito em farmácia deu resultado positivo, então ela buscou a unidade da Secretaria de Saúde para confirmar. “Eu não tive sintomas graves, mas não sei como será se alguém pegar de mim”, falou com preocupação Já o garçom Lucas Taffarel Oliveira, 27 anos, disse já se sentir melhor após alguns dias, mas mantém o alerta por causa do trabalho. “Eu trabalho com comida, converso com as pessoas. Preciso me cuidar”, relatou.

A gerente da unidade, Séfora Hamada, informou que ali são feitos 400 exames de covid-19 diariamente. Isso porque conta com o apoio do Sesc, instituição que também atua no ponto de testagem em funcionamento na Rodoviária do Plano Piloto, com funcionamento das 8h às 17h. Esses dois locais atendem a pessoas de qualquer parte do Distrito Federal, mas quem mora na Asa Sul ou na Vila Telebrasília, em caso de contaminação confirmada, recebe atendimento na UBS 1. “Todas as pessoas que testam positivo são orientadas e, em caso de necessidade, fazemos a remoção para um hospital”, detalhou a gerente.

As Unidades Básicas de Saúde também são locais de referência para o atendimento de outras doenças, como resfriados e dengue. Os hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) devem ser procurados em situações de urgência e de emergência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Agência Saúde