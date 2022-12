Reabertura da passarela do Metrô beneficia comerciantes do centro de Taguatinga

A desobstrução ocorreu no começo de outubro e faz parte do avançar das obras do Túnel de Taguatinga

A reabertura da passarela do metrô, que liga a estação na Praça do Relógio ao lado sul da Avenida Central, no centro de Taguatinga, beneficiou o comércio da região. A desobstrução ocorreu no começo de outubro e faz parte do avançar das obras do Túnel de Taguatinga.

Virada para a pista marginal sul do boulevard e bem próxima à saída da passagem subterrânea está uma loja de sapatos que tem se beneficiado com a circulação de pedestres na área. O gerente Wanderson França, 21 anos, conta que o movimento melhorou nos últimos meses. “Estava bem ruim para a gente aqui do comércio, mas, agora que voltou a ter um fluxo de pessoas, melhorou”, afirma. Para o comerciante, tanto a passarela do metrô reaberta quanto a retirada dos tapumes que margeavam a pista da marginal sul foram importantes na retomada das vendas.

O gerente Wanderson França afirma que o movimento melhorou nos últimos meses na loja de sapatos em que trabalha. Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

O administrador de Taguatinga, Ezequias Pereira da Silva, revela que a administração manteve diálogo permanente com a comunidade, tendo um cuidado especial com os comerciantes diante da situação delicada da obra. “Uma das ações adotadas foi a realização de visitas guiadas de grupos específicos – estudantes, comerciários e lideranças comunitárias –, de modo que a população pudesse ver in loco a obra e sua dimensão. Esse tipo de ação ajudou muito na compreensão do que é o projeto e o que trará de benefício à população quando o túnel estiver concluído”, detalha.

Outra ação do governo foi estabelecer que as empresas no centro de Taguatinga podiam solicitar prorrogação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) referentes a 2021 e 2022 apenas a partir de março de 2023. “Temos consciência de que foram dois anos bem difíceis para os comerciantes da região. Aproveito para agradecer pela paciência e pelo comportamento sempre cortês e educado com os funcionários da obra”, pontua o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Temos certeza de que as vendas serão melhores e os prejuízos de ontem se transformarão em grande retomada nos próximos meses.”

Com informações da Agência Brasília