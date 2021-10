Rafael Parente dá a largada na corrida ao Governo do DF

O evento será realizado nesta terça-feira (26), às 10h, na sede da Fundação João Mangabeira. O ato é restrito a convidados e será transmitido por meio das redes sociais

Há menos de um ano da disputa eleitoral, Rafael Parente será lançado pelo PSB, oficialmente, pré-candidato ao GDF.

O evento será realizado nesta terça-feira (26), às 10h, na sede da Fundação João Mangabeira. O ato é restrito a convidados e será transmitido por meio das redes sociais.

A cerimônia marca a abertura de uma agenda itinerante do pré-candidato, que anunciará iniciativas de discussões, como o programa “Papo com Parente”, a ser realizado todas as terças, e as Rodas de Conversa Temáticas e Regionais – que percorrerão todas as Regiões Administrativas do DF.

“Além da tristeza, do desamparo e da desesperança com a realidade atual, as pessoas têm o desejo de serem ouvidas e acolhidas, o oposto do que é feito pelo atual governo”, afirma Rafael Parente, ao justificar a importância de dialogar com a sociedade.

O pré-candidato já foi subsecretário de Educação no Rio de Janeiro e secretário de Educação no DF.

Na avaliação de Parente, a população tem acolhido o projeto apresentado pelo pré- candidato. “A população tem se identificado com o nosso projeto de resgatar a esperança”, conclui.

O ato de lançamento da pré-candidatura contará com a presença de lideranças comunitárias, autoridades locais, governadores e dos deputados federais Alessandro Molon, Lídice da Mata, Marcelo Freixo e Tabata Amaral, todos do PSB.