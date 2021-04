R$ 1,2 milhão para escolas do Recanto das Emas

Recursos do Programa de Descentralização Administrativo-Financeira (Pdaf) custeiam reformas e aquisição de equipamentos

Depois de uma manhã de vistorias em Taguatinga, o secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, visitou seis escolas do Recanto das Emas, nesta quinta-feira (29). Acompanhado do presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, ele dedicou a parte da tarde para ver as melhorias feitas nos Centros de Ensino Fundamental 801, 802, 602 e 405, além das Escolas Classe 404 e 203 — somadas, elas representam um investimento de mais de R$ 1,2 milhão na regional de ensino.

“Quando os poderes se juntam em defesa da educação quem ganha são os estudantes, os professores, os servidores e toda a comunidade escolar. A Câmara Legislativa e a Secretaria da Educação juntas em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Em defesa da vida e da vacina”, falou Leandro Cruz.

Sobre o investimento na área de educação, o presidente da Câmara Legislativa acrescentou: “Com esse emprego de recursos, em 2020 e 2021, a volta às aulas vai ser em um ambiente muito melhor. Parabenizo toda a Secretaria de Educação pela conquista e melhora desses ambientes de aprendizado”.

O coordenador regional do Recanto das Emas, Leandro Freire, também destacou a importância das reformas dentro de um contexto social. “A escola é um abrigo da comunidade. Ela abriga o contexto social da comunidade. Melhorar a educação é uma questão de melhoria social”, argumentou o coordenador.

Escola Classe 203

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundada em março de 2016, a Escola Classe 203 atende 815 estudantes do 1º ao 5° ano. O ambiente é composto por 17 salas de aula, duas salas de altas habilidades, sala de leitura, parquinho, quadra, cantina e refeitório. Em 2020, a instituição recebeu duas parcelas de R$ 46.065,00 em recursos da Pdaf, da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Com o investimento, foram feitos serviços de manutenção elétrica, hidráulica, pintura, construção de parquinho, quadra de esportes, reforma na cantina, aquisição de ventiladores, armários, ar condicionado para sala dos professores, compra de mesas e notebooks e impressora. Os serviços continuam em 2021 com recurso de R$ 41.413,00.

A diretora Tania Cristina Araújo e o vice-diretor Aderlan Ferreira comemoram as conquistas: “As verbas recebidas por meio do Pdaf são de fundamental importância para o funcionamento, não só dá nossa escola, mas das escolas públicas do DF de forma geral, pois assim se possibilita ofertar aos estudantes uma educação pública de qualidade e um ambiente de trabalho saudável aos profissionais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Centro de Ensino Fundamental 801

Atuante desde 1999 em área provisória e desde 2009 em espaço definitivo, o Centro de Ensino Fundamental 801 atende 417 estudantes do 1º ao 5° ano e 498 estudantes do 6º ao 9º ano, sendo 120 do ensino integral.

Com 18 salas de aula, dois laboratórios, quadra de esportes, sala de leitura e três salas para o Integral, a escola recebeu como recursos do Pdaf da Secretaria de Educação do Distrito Federal R$ 145.079,50, em 2020, e R$ 65.970,00, em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investimentos foram destinados para reforma de banheiros, aquisição de sistema de som e câmera, manutenção de equipamentos eletrônicos, pintura, aquisição de materiais pedagógicos, manutenção do prédio e, com emenda parlamentar, construção de refeitório.

A diretora Ereni Alves comenta o recebimento e aplicação dos recursos: “A grande importância de recebermos uma verba pública descentralizada é que podemos, de fato, aplicar os valores para a solução de problemas imediatos que surgem in loco, além de possibilitar melhorias constantes que vão sendo apontadas pela comunidade escolar e que são realizadas com celeridade em virtude do Pdaf”.

Centro de Ensino Fundamental 602

Já o Centro de Ensino Fundamental 602 foi fundado em 2005. Hoje, com 20 salas de aula, 40 turmas e 951 estudantes divididos em anos iniciais, finais e EJA, a escola comemora a estrutura física que oferece aos estudantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ambiente comporta laboratório de informática, sala de leitura, quadra coberta, sala de educação integral, sala de recursos e sala de SOE. Em 2020 recebeu R$ 138.381,00 como recursos do Pdaf da Secretaria de Educação e, em 2021, R$ 63.505,00. Os investimentos foram destinados para implementação de sistema de som, estruturação da rede lógica da escola e estruturação da rede no laboratório de informática.

A diretora Silvany Santos fala sobre as aquisições em um contexto de enriquecimento pedagógico. “Essas são importantes porque está melhorando a infraestrutura da escola, de modo a facilitar o processo ensino aprendizagem e o acolhimento da comunidade escolar”.

Centro de Ensino Fundamental 405

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundado em abril de 1998, o Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas tem 878 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 212 da educação de jovens e adultos do 3º segmento.

Com 15 salas de aula, laboratório de informática, quadra de esportes, sala de leitura, sala de educação integral, sala de recurso, sala de coordenação pedagógica e sala do SOE, a escola também teve reformas no ano de 2020.

Entre as principais obras, destaca-se a adequação da sala de robótica, restauração de rede com tubulação e cabeamento, reforma de pisos, reforma hidráulica e elétrica com investimento de R$ R$ 260.051,25 via Pdaf da Secretaria de Educação.

Em 2021, os reparos continuam com investimento de R$ 89.875,00 para substituição de torneiras e velas de filtros, reformas de alambrados, grades, portões, além de reforma do refeitório com auxílio de verba parlamentar.

Escola Classe 404

Inaugurada em março de 2006, a escola Classe 404 atende 740 estudantes, divididos em educação infantil, bloco de alfabetização e 4º e 5º anos.

Com 32 salas de aula, bloco administrativo, pátio coberto e descoberto, parquinho, sala de leitura, cantina e sala de recursos para atendimento dos estudantes com necessidades especiais, a escola recebe investimentos para proporcionar cada vez mais acolhimento.

Em 2020, os recursos da Pdaf via Secretaria de Educação foram R$ 87.584,00. Em 2021, R$ 41.860,00. Por meio desses, junto ao apoio da CRE e emendas parlamentares, foi possível adquirir equipamento de som, brinquedos para recreação, computador, televisor, ar condicionado para sala de leitura, cobertura e restauração do parquinho, reforma de salas da educação infantil e cobertura da quadra poliesportiva.

Centro de Ensino Fundamental 802

Hoje, com 1167 estudantes, o Centro de Ensino fundamental 802 do Recanto das Emas tem espaço físico que comporta 20 salas de aula, sala de professores, laboratório de informática, biblioteca, salas de recurso, quadra de esportes, cozinha, copa, sala para integral, sala de apoio administrativo e secretaria.

Com R$ 170.719,00 em recursos da Pdaf via Secretaria de Educação mais R$ 30.000,00de emendas parlamentares, em 2020, a escola adquiriu material eletrônico, bens móveis, serviço técnico de profissionais e serviços de telecomunicações.

Em 2021, com investimento de R$ 91.655,00 a escola planeja compra de material pedagógico, administrativo e de informática além de reformas na guarita e nos banheiros de professores e estudantes.

A diretora Maria do Socorro Bandeira fala sobre a autonomia proporcionada pelos investimentos da Pdaf: “A verba garante maior autonomia da gestão já que é utilizada de acordo com as necessidades físicas e pedagógicas da escola, tendo como principal objetivo a melhora da aprendizagem dos alunos”.