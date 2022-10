Quilombos da Liberdade: ancestralidade circula por escolas da rede pública

Iniciativa do Projeto Quilombo nas Escolas se apresenta em 15 instituições de ensino do Distrito Federal

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade – Mestre Cobra realiza, nos meses de outubro e novembro deste ano, circulação do espetáculo Quilombos da Liberdade – Ancestralidade, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Uma imersão nas raízes afro-brasileiras e valorização a produção artística do DF.

O espetáculo faz parte do Projeto Quilombo nas Escolas e inicia nova programação de apresentações presenciais, abordando a temática das manifestações culturais por meio dos valores e ensinamentos das raízes afro-brasileiras da Capoeira. Durante dois meses, serão visitadas 15 instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, dos níveis de Ensino Básico, Fundamental e Médio. A iniciativa contempla as Regiões Administrativas do Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Samambaia, Ceilândia, Candangolândia e Areal.

As aulas-espetáculos são apresentadas em seis atos, que guiam os alunos por uma empolgante viagem histórica e cultural, trazendo à tona toda a multiculturalidade brasileira carregada pela capoeira. Em cena, 15 artistas permeiam o universo da capoeira, sob o ritmo de instrumentos seguidos por cantos e agradecimentos. Durante as apresentações, os mestres e tutores trazem narrativas de cunho histórico e de experiências pessoais relativas ao poder transformador da capoeira em suas vidas.

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade-Mestre Cobra foi fundado em 2005 e há 17 anos realiza atividades assistenciais continuadas e ações de mobilização da comunidade, sempre se valendo da capoeira, com o intuito de promover a justiça social e a cidadania. Roberto de Oliveira França, o Mestre Cobra, se dedica ao trabalho social no Distrito Federal desde 1999. A ideia é preencher um espaço de carência esportiva, cultural, artística e de entretenimento que há em áreas de vulnerabilidade social no DF.

Programação de apresentações:

Outubro

20/10 – Escola Classe Agrícola Caub II – Riacho Fundo II

21/10 – Centro de Ensino Médio 03 de Ceilândia

24/10 – Centro de Ensino Fundamental 02 do Riacho Fundo – Escola Vermelha

25/10 – Centro Educacional 414- Samambaia

26/10 – Centro de Ensino Médio Julia Kubitschek – Candangolândia

28/10 – Centro de Ensino fundamental 01 Riacho fundo II

Novembro

