Questões de energia elétrica? Confira o atendimento itinerante desta semana

A Neoenergia tem uma agência móvel que, semanalmente, percorre as cidades do DF levando todos os serviços técnicos e comerciais à população

Além dos pontos de atendimento instalados em algumas administrações regionais – Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul -, a Neoenergia conta com uma agência móvel que, semanalmente, percorre as cidades do DF levando todos os serviços técnicos e comerciais à população. Esta semana, a carreta estará na Praça do Relógio, em Taguatinga.

Assim como nos demais postos da Neoenergia – também presentes em sete unidades do Na Hora -, a clientela tem acesso a serviços como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova. Não há necessidade de agendamento.

Confira, abaixo, os locais de atendimento itinerante da distribuidora entre esta terça (2) e a sexta-feira (5).