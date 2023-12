Queda de moto deixa motociclista ferido Asa Norte

Os socorristas iniciaram o atendimento e constataram que o motociclista estava consciente, orientado e estável

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta terça-feira (26), um acidente de moto que deixou um motociclista ferido na Asa Norte.

Chegando ao local da ocorrência, na via que interliga a SHCGN CR 708/709 Norte, as equipes de socorro se depararam com uma motocicleta vermelha e seu único ocupante, de 45 anos, ao solo.

Os socorristas iniciaram o atendimento e constataram que o motociclista estava consciente, orientado e estável. A vítima apresentava escoriações na perna direita e reclamava de dores no joelho, após regulação médica, foi encaminhado para o HBB para melhor avaliação.

Durante o atendimento da ocorrência, uma faixa da via necessitou ser interditada.