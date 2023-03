Quase 4 mil toneladas de entulhos já foram retiradas de lixões do DF

O programa De Cara Nova foi lançado em 10 de janeiro, no Paranoá, e a ideia é expandi-lo para os pontos mais críticos das cidades

A partir de uma iniciativa inovadora, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) alia ao seu trabalho rotineiro duas medidas: a revitalização de uma área e a educação. Trata-se do programa De Cara Nova, que, de janeiro para cá, já retirou 3.869 toneladas de entulho de lixões espalhados pelo DF. Seis regiões administrativas (RAs) já receberam a ação, e outras estão no roteiro. Áreas de descarte irregular somem do mapa e se tornam espaços novos para o bem-estar da comunidade.

Sai o lixo, entram mudas de árvores. No Gama, foi assim. Cerca de 70 toneladas de resíduos foram retirados de uma área próxima à Escola Classe 16, na Ponte Alta, há poucos dias. Ali, 50 mudas de espécies do cerrado e frutíferas doadas pela Novacap foram plantadas pelos alunos do colégio. O boneco folclórico do SLU, de nome Garizito, também animou o dia com sua turma.

Conforme lembra o diretor-presidente do órgão, Silvio de Almeida, são áreas normalmente degradadas, por onde circulam roedores, baratas e outros animais que oferecem riscos à saúde – situação de conhecimento da comunidade, que é convidada a se envolver nesse trabalho. “Queremos a participação dos moradores, dos empresários da cidade, que eles nos ajudem a vigiar aquele local que já foi dos ‘sujões’”, explica. Numa incursão de dez dias do SLU por Ceilândia, por exemplo, foram 1.870 toneladas de resíduos a menos.

Placas de advertência são instaladas para alertar a população a fazer o descarte correto de lixo

A instalação de placas também é obrigatória – as equipes deixam nos lixões a sinalização de que é proibido entulho por ali. A advertência é reforçada com o endereço do site do SLU, onde o cidadão pode consultar onde está o papa-entulho mais próximo. “Nesse processo, também temos os nossos constatadores. São técnicos do SLU que voltam ao local, analisam e encaminham qualquer irregularidade ao DF Legal, o órgão que tem o poder de multar”, ressalta o gestor.

O programa De Cara Nova foi lançado em 10 de janeiro, no Paranoá, e a ideia é expandi-lo para os pontos mais críticos das cidades. “Mapeamos essas áreas por meio de uma conversa com as administrações regionais. Nossa equipe vai in loco e prepara uma ação. Temos um ponto de São Sebastião já notificado aqui”, diz. “É satisfatório saber que nenhum desses lugares voltou a receber lixo”.

Coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves, é entusiasta da iniciativa. Os polos têm entre suas missões o recolhimento de lixo e inservíveis por toda a capital. “Excelente a proposta. E tivemos sucesso com uma ação como esta no polo de cinema de Sobradinho II, há um ano com ipês plantados no lugar de uma área de descarte irregular”, conta. “Temos o lado lúdico e a educação ambiental no De Cara Nova, que caminham junto com a limpeza urbana”.

Com informações da Agência Brasília