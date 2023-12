Quase 100 mil atendimentos realizados em centro de diabetes, obesidade e hipertensão

Unidade de referência especializada para pacientes da Região Central do DF celebra 6 anos com mais de dois mil atendimentos mensais, em média

O Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial (Cedoh) comemorou quase cem mil atendimentos desde a inauguração em dezembro de 2017. A unidade celebrou aniversário, na sexta-feira (24), em encontro entre profissionais, gestores e usuários, no Auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), a fim de reviver as memórias e fortalecer o legado da instituição.

O Cedoh oferece atendimento ambulatorial a pacientes de alto e muito alto risco para diabetes, obesidade e hipertensão arterial da Região Central de Saúde do DF. O acesso ocorre por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pela equipe de Saúde da Família, que, caso verifique a necessidade de acompanhamento por médico endocrinologista, encaminha o paciente para o serviço especializado, por meio do Sisreg – Sistema de Regulação.

Com o tratamento realizado no Cedoh entre 2018 e 2020, Josy Freire, 31 anos, garante que as atividades em grupo foram fundamentais para a melhor compreensão de si mesma. “Cheguei ao Cedoh cheia de comorbidades, mas com uma enorme falta de autorresponsabilidade. Com os meus colegas, aprendi a cuidar melhor de mim, da minha saúde e de todas as outras áreas da minha vida”, declara a moradora da Asa Norte.

O apoio obstinado da equipe multidisciplinar também é apontado por Andreia de Oliveira, 36 anos, como um dos fatores primordiais para sua autodescoberta. “No Cedoh, encontrei uma equipe disposta a me ouvir, a segurar a minha mão e a mostrar o quanto sou forte. Reencontrei a minha autoestima, me redescobri”, assegura a paciente em acompanhamento desde 2022.

Especialização e dedicação

Entre 2021 a 2023, o Cedoh realizou em média dois mil atendimentos por mês. Pelo programa de obesidade, já foram beneficiados 939 pacientes adultos e 431 crianças. Além disso, tiveram desfecho 65 grupos de educação adulto e outros 18 de público infantil.

Para a gerente do Cedoh, Alexandra Rubim, todo este êxito é resultado da união e comprometimento da equipe. “Costumo dizer que o maior investimento se encontra justamente na reunião de pessoas afinadas, capacitadas e que têm garra para agir. Acredito que esse é o nosso grande diferencial”, afirma a endocrinologista.

O compromisso com a melhoria contínua, para além do próprio cuidado ao paciente, é uma das características distintas do Cedoh, segundo o secretário adjunto de assistência à saúde, Luciano Agrizzi. “A gente deve agradecimento a todos os profissionais, àqueles que contribuíram para a criação deste serviço, bem como àqueles que o mantém e almejam cada vez mais o crescimento e a melhoria contínua do cuidado da população”, afirmou o gestor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atenção a diabetes, obesidade e hipertensão

O Cedoh fica localizado na EQN 208/408 (Asa Norte) e oferece o serviço para usuários residentes na Asas Norte e Sul, Lagos Norte e Sul, Vila Planalto, Sudoeste, Octogonal, Setor de Indústrias Gráficas, Noroeste, Cruzeiro, Granja do Torto e Varjão.

Além do Cedoh, a população do Distrito Federal conta também com outros dois centros de referência na área: o Centro Especializado em Diabetes, Hipertensão e Insuficiência Cardíaca (CEDHIC) para os pacientes da Região de Saúde Centro-Sul do DF; e o Centro de Atenção a Diabetes e Hipertensão (CADH) na Região Leste.