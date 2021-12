Quando o ladrão é o próprio vizinho

Homem furta cartões de vizinha e acaba detido depois de realizar compras no valor de R$ 340,00 numa distribuidora perto de casa

Uma moradora de Planaltina teve os cartões de crédito furtados. Ligou para a polícia após monitorar as comprar que foram feitas pelo celular. Ela esperava tudo. Menos que o autor do furto fosse nada menos que o próprio vizinho. A gastança, porém, não foi muito longe. O criminoso acabou preso.

O caso ocorreu no Módulo F do Mestre D’Armas. Na segunda-feira (27), policiais do 14º Batalhão foram comunicados pela a vítima sobre o uso não autorizado de um de seus cartões.

Ela chegou a essa conclusão após visualizou em seu celular que seu cartão estava sendo usado em uma distribuidora. Sem acreditar que pudesse ter sido furtado, ela telefonou para a mãe e perguntou se a mesma fez uso dos cartões, que totalizavam R$ 340,00 em compras.

A mãe, de 50 anos, foi até a distribuidora e viu as imagens do vizinho realizando as compras com o cartão. O lojista também confirmou a compra feita pelo suspeito.

Ela então forneceu a informação para os policiais, que já estavam a procura do suspeito. Segundo a PM, o criminoso de 37 anos, foi encontrado na porta de casa. Inicialmente ele negou o furto, mas após confrontado com as vítimas acabou confessando. Ele portava dois maços de cigarro comprados com o cartão furtado.

Ele foi encaminhado para a 16ª DP e vai responder por estelionato e furto em residência.