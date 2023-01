QualificaDF Móvel oferece 146 vagas para cursos profissionalizantes

Prazo para se inscrever termina no domingo (8); qualificação abrange Planaltina, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II

Oportunidade para quem deseja começar uma nova profissão em 2023: foram reabertas as inscrições para o programa Qualifica Móvel – Qualificação Social e Profissional Itinerante (QualificaDF). São 146 vagas para nove cursos profissionalizantes que serão ministrados em Planaltina, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II. O prazo para inscrição termina no próximo domingo (8).

Estão disponíveis vagas no curso de atendente de call center (34), auxiliar de recursos humanos (8) e design gráfico (1), em Samambaia; manutenção de aparelhos celulares (13), auxiliar de contabilidade (6) e atendente de farmácia (2), no Riacho Fundo II; montagem e manutenção computadores (22), auxiliar administrativo (17) e design gráfico (15), no Recanto das Emas; e atendente de pet shop (25) e design gráfico (3), em Planaltina. Todos os cursos terão carga horária de 80 horas/aula.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda ou presencialmente, nas agências do trabalhador em que as carretas estão localizadas e nas unidades móveis. O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site a partir de segunda-feira (9). Os convocados deverão efetivar a matrícula presencialmente, nas unidades móveis ou nas agências do trabalhador, até sexta-feira da próxima semana (13), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para participar, é necessário ser brasileiro, naturalizado ou estrangeiro regularizado no país; ter mais de 16 anos de idade, com autorização dos pais até os 17 anos; ser residente, preferencialmente, nas cidades ou macroterritórios onde as unidades móveis estarão instaladas; estar, preferencialmente, em situação de vulnerabilidade social, em busca da qualificação ou requalificação profissional; ser beneficiário do seguro-desemprego, desempregado ou trabalhador informal; ter até 70 anos e estar em busca de espaço para se habilitar nas novas tecnologias e plataformas de trabalho. População negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes, e demais minorias têm prioridade.

Mais capacitação

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, a primeira etapa do modelo itinerante de capacitação profissional ocorreu em 2021 no Sol Nascente, Estrutural, Sobradinho e Brazlândia. A seleção das regiões para a realização dos cursos é baseada na quantidade de inscrições feitas para os cursos presenciais e no quantitativo de pessoas que querem se matricular, mas que não puderam.

“A capilaridade do atendimento móvel permite levar qualificação profissional para as regiões que estão distantes ou fora das áreas de atuação da rede de qualificação e para as pessoas que têm dificuldade de se deslocar, por uma diversidade de motivos”, afirma a subsecretária de Qualificação Profissional, Lucimar Pinheiro.

Pinheiro acrescenta que o programa visa encaminhar os participantes para o mercado profissional. “Toda ação de qualificação tem como objetivo principal a recolocação do trabalhador. Exemplo disso é que, nesta segunda etapa, os alunos do curso de atendente de call center serão contratados como estagiários por uma empresa do ramo”, afirma.

Alunos que já estão inscritos no programa, mas não efetivaram a matrícula, podem realizar o processo entre esta quarta-feira (4) e a próxima terça (10). A lista com os nomes dos pré-selecionados está disponível neste link.

Localização das carretas

→ Planaltina (Arapoanga)

SH Arapoanga Q 12 – Vila Nossa Sra. de Fátima

Ao lado da UBS 5

→ Samambaia (Rocinha)

QR 831 s/nº Lt 01 – Samambaia Norte

Em frente à Escola Classe 831, próximo à UBS 11 Samambaia Norte

→ Recanto das Emas

Quadra 400-600 s/nº, Área Especial

Estacionamento ao lado da UPA

→ Riacho Fundo II

1ª Etapa QN 10 Conj. 4

Em frente ao Restaurante Comunitário