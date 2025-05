QualificaDF Móvel certifica 470 alunos em quatro regiões do Distrito Federal

A formatura dos 470 alunos da 7ª etapa do 3º ciclo do QualificaDF Móvel foi realizada nesta sexta-feira (30), na sede da Aruc, no Cruzeiro. O evento contou com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, além de outras autoridades e convidados. Os aprendizes foram certificados em cursos profissionalizantes gratuitos.

Nesta etapa, quatro regiões administrativas receberam as carretas móveis equipadas com salas de aula, facilitando o acesso da população à qualificação profissional. Os cursos, com carga horária de 80 horas, contemplaram formações nas áreas de atendente de farmácia, e-commerce, trancista, design de sobrancelhas, auxiliar administrativo, cabeleireiro, auxiliar de recursos humanos, maquiagem profissional, cuidador de pessoa idosa, design gráfico, manicure e pedicure, manutenção de celular e operador de microcomputador.

“Esse programa é mais que uma capacitação: é uma oportunidade real de mudança de vida. O QualificaDF Móvel leva formação de qualidade às comunidades e contribui para que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho com dignidade e preparo”, afirmou o secretário Thales Mendes.

A vice-governadora Celina Leão também destacou o papel do programa na inclusão produtiva: “Hoje tivemos a alegria de ver 470 formandos prontos para transformar suas trajetórias por meio dos cursos do QualificaDF Móvel. Neste GDF, atuamos de forma integrada em todas as regiões, com foco na geração de empregos, no fortalecimento da economia e no estímulo ao empreendedorismo”.

O programa já qualificou mais de 14 mil pessoas em todo o Distrito Federal. O diferencial está no formato itinerante, com carretas que funcionam como salas de aula e chegam a áreas com menor oferta de cursos presenciais, especialmente onde há maior índice de desemprego ou vulnerabilidade social.

Celina Leão: “Neste GDF, atuamos de forma integrada em todas as regiões, com foco na geração de empregos, no fortalecimento da economia e no estímulo ao empreendedorismo”

Próxima etapa

A partir de segunda-feira (2/6), o QualificaDF Móvel dá início à 8ª etapa do 3º ciclo, com as carretas posicionadas em mais quatro localidades: Planaltina, P. Norte (Ceilândia), Riacho Fundo II e São Sebastião. As aulas seguem nos turnos matutino e vespertino, com foco em formação prática e de rápida aplicação no mercado.

O QualificaDF Móvel é uma das principais políticas públicas de qualificação do GDF, oferecendo ferramentas concretas para que a população encontre caminhos para o emprego, o empreendedorismo e a geração de renda.

*Com informações da Agência Brasília