Quadrilha liderada por pastor é alvo de operação da PCDF

Grupo usava dados de pessoas do Nordeste para pedir segunda via de cartões de crédito; também foi identificada grilagem de terras

Uma quadrilha liderada por um pastor evangélico é alvo da Polícia Civil (PCDF) nesta quinta-feira (7). O bando é suspeito de grilagem de terras, além de haver indícios de fraude em segunda via de pedidos de cartões de crédito, uso de documentos falsos e venda ilegal de munições, armas e pedras preciosas.

Agentes cumpriram, nas primeiras horas do dia, nove mandados de busca e apreensão e duas prisões temporárias em Águas Claras, Guará, Taguatinga, Riacho Fundo II e Park Way.

De acordo com as investigações, os suspeitos tinham acesso a dados de vítimas da região Nordeste e usavam as informações para pedir um novo cartão de crédito. Eles contavam com o apoio de um porteiro para receber os cartões em Vicente Pires e na Asa Sul. Ele recebia R$ 50 cada vez que um carteiro ia até as residências. Em um destes endereços, chegaram mais de 200 correspondências.

Além disso, o grupo usava empresas no nome de “laranjas” para lavagem de dinheiro. Há uma série de crimes cometidos pela quadrilha liderada pelo pastor. Os membros falsificavam documentos e vendiam para terceiros; invadiam casas e parcelava ilegalmente, caracterizando grilagem de terras; e também vendiam armas e munições.

Durante o cumprimento dos mandados, nesta quinta (7), os policiais encontraram pedras preciosas como safira e rubi, que também eram vendidas pelo grupo criminoso.