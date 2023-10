Público feminino da Estrutural recebe a Caravana da Mulher

Projeto levou palestras e serviços para elevar a autoestima das moradoras da cidade

O projeto Caravana da Mulher passou pela Cidade Estrutural, de quinta (26) a sábado (28), levando muitas atrações voltadas ao público feminino. A programação totalmente gratuita elevou a autoestima das mulheres com palestras, atendimento jurídico, serviços de beleza (design de sobrancelha, esmaltação, trança e maquiagem) e feira de produtos locais, além de brinquedoteca e brinquedos infláveis para as crianças. A programação teve o objetivo de promover a conscientização sobre empreendedorismo, violência e outros temas.

De acordo com a organização, a Caravana da Mulher na Cidade Estrutural superou todas as expectativas quanto ao público e resultado. A secretária da Mulher, Gisele Ferreira, comemorou o resultado. “Centenas de mulheres prestigiaram a programação. A avaliação é muito positiva no propósito participação, organização e resultados, neste evento bonito e animado. Estamos extremamente contentes e já vamos nos preparar para a próxima parada da Caravana da Mulher”, afirmou.

O administrador da cidade, Alceu Prestes de Mattos, também ficou satisfeito com o resultado do projeto na Estrutural. “A nossa comunidade é muito carente e trazer esses eventos de qualificação para a população só a engrandece com conhecimento, uma vez que num futuro próximo poderá proporcionar algum tipo de renda a mais para as mães de família da Estrutural”, enfatizou.

Com informações da Agência Brasília