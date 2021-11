Publicado edital para projeto habitacional no Recanto das Emas

Podem participar contanto que estejam credenciadas na Codhab-DF e com contrato firmado com construtora(s)

A Codhab-DF (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal) publicou, nesta terça-feira (16), o Edital de Chamamento Público n° 5/2021. A ideia é selecionar a Organização da Sociedade Civil para assinar um termo de colaboração para a promoção, implantação e comercialização de empreendimentos habitacionais de interesse social no Recanto das Emas.

Associações e cooperativas podem participar contanto que estejam credenciadas na Codhab-DF e com contrato firmado com construtora(s).

A Codhab subsidiará 100% do valor da área/gleba e, em contrapartida, a associação ou cooperativa, de forma individual ou agrupada em consórcio, deverá promover a execução da obra, inclusive as de infraestrutura externa, que será finalizada com a devida titularidade do imóvel ao contemplado. Sendo assim, o subsídio será revertido para minimizar os custos das unidades habitacionais aos contemplados.

O edital pode ser conferido na íntegra no site da Codhab.

Serviço

– Edital de Chamamento Público n° 5/2021

– Data de abertura: 17 de dezembro de 2021

– Horário: 10h

– Local: Sala de reuniões da Codhab-DF (Setor Comercial Sul, Quadra 6, Bloco A, 6º andar, Edifício Sehab).

Com informações da Agência Brasília