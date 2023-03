Publicado aviso de licitação para construção do Hospital do Recanto

O certame será realizado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que produz o anteprojeto com as exigências necessárias

Foi publicado nesta quinta-feira (16), o aviso de licitação para a contratação da empresa que será responsável pelo projeto e pela obra do Hospital do Recanto das Emas. A determinação foi feita pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Esse é o primeiro passo para a construção. O ato foi publicado na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“Vou voltar cobrando muito forte a questão das obras para que a gente faça as entregas. Vamos construir o primeiro hospital da cidade do Recanto das Emas. É uma promessa de campanha”, destaca o governador Ibaneis Rocha.

O certame será realizado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que produz o anteprojeto com as exigências necessárias. O valor estimado de contratação é de R$ 147.638.223,91. O processo licitatório prevê o regime de contratação integrada – em que a empresa ou o consórcio vencedor tem como responsabilidade a elaboração do projeto básico e a execução da obra – tendo como critério de julgamento a melhor combinação de técnica e preço.

“Em curto espaço de tempo e com muito empenho das equipes, lançamos o edital de licitação para o Hospital do Recanto das Emas no modelo de contratação integrada, que dará mais celeridade e eficiência para a obra, prevista para 24 meses”, declara o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Estrutura

O hospital será construído em uma área de 17 mil metros quadrados no Lote 25, Quadra 104, Setor Hospitalar, Recanto das Emas. A unidade terá 100 leitos, sendo 60 de internação adulta, 30 de internação pediátrica e dez de UTI pediátrica. Além disso, a unidade contará com centro cirúrgico com duas salas de cirurgia, pronto-socorro e instalação moderna de ar condicionado.

“O hospital vem nesse momento de encontro a uma necessidade dessa população que não possuía leitos hospitalares. Nós vamos ter uma porta aberta de emergência pediátrica, considerando que não há esse atendimento nessa localidade, e vamos ter leitos de clínica médica de retaguarda, tantos leitos de enfermaria, como de cuidados intermediários”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A titular da pasta ressaltou que esse é um hospital de pequeno porte e que vai ser entregue com celeridade para a população. “Contempla, inicialmente, esse déficit e carência de leitos que o Recanto das Emas possui. É uma população jovem, onde a gente priorizou esse atendimento emergencial em pediatria e clínica médica”, ressalta.

Para o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, o hospital vai melhorar o atendimento em saúde e atender uma demanda da cidade. “O Recanto das Emas está entre as maiores regiões administrativas abrigando milhares de pessoas que buscam um atendimento de qualidade na área da saúde. A construção do hospital atenderá uma demanda antiga e incansável da comunidade”, destaca.

Reforço na saúde

Esse é o primeiro dos três hospitais anunciados por Ibaneis Rocha na campanha e durante o período de transição para o segundo mandato a ter o edital de licitação publicado. O ato esteve entre as medidas reveladas pelo governador no pronunciamento de retorno ao cargo.

A expectativa é de que em abril seja divulgado o edital para construção do Hospital do Guará e, em seguida, de São Sebastião. O GDF tem ainda dois projetos: o Hospital do Gama e o Hospital do Servidor.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília