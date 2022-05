PT pode apoiar candidatura de Leandro Grass no Palácio do Buriti

A sigla realizou uma reunião entre o Grupo de Trabalho Eleitoral e o diretório estadual do DF. Durante a conversa, ficou decidido que a prioridade é Lula

A disputa interna do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal sobre a cabeça de chapa para a disputa da principal cadeira do Palácio do Buriti pode ter chegado ao fim.

A sigla realizou, nesta terça-feira (03), uma reunião entre o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) e o diretório estadual do DF. Durante a conversa, ficou decidido que a prioridade é Lula.

Resta agora a decisão de qual candidato apoiar oficialmente. Em um comunicado emitido pelo coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT, José Guimaraes, a intenção do PT é dialogar internamente, no decorrer da semana, com os outros partidos que compõem a federação, PV e PCdoB, de modo a construir uma unidade para a corrida eleitoral no DF.

O principal nome para o apoio é Leandro Grass, candidato a governador da capital federal pelo Partido Verde (PV). Na outra sigla da federação, o PCdoB, concorre o João Vicente Goulart, o que indica que essa história ainda tem mais alguns capítulos para se chegar ao fim.

Já no Senado, a ideia é convencer a presidente do Sinpro, Rosilene a disputar e para enfrentar Damares e Flávia Arruda.