“Psicologia Amiga” chega ao Riacho Fundo II no final de fevereiro

Projeto será destinado a prestar atendimentos psicológicos gratuitos a crianças e adolescentes da região administrativa

A partir de 26 de fevereiro, as crianças e os adolescentes do Riacho Fundo II, no Distrito Federal, terão a oportunidade de receber assistência psicológica, social e jurídica gratuita, através do projeto “Psicologia Amiga”. A iniciativa, que visa oferecer acompanhamento para os jovens residentes na Região Administrativa, é resultado da parceria entre o Instituto de Popularização do Direito – IPOD com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS).

O projeto tem como meta realizar pelo menos 500 atendimentos até o dia 17 de maio de 2024, proporcionando suporte profissional para questões relacionadas à saúde mental e emocional desses jovens, com foco nos problemas relacionados à violência doméstica e intrafamiliar, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor, além de promover o diagnóstico efetivo, tanto psicológico, como jurídico. Ao todo, serão 10 palestras sobre bem-estar, família e direitos, beneficiando diretamente pelo menos 300 pessoas na comunidade. Os interessados podem agendar os atendimentos pelo telefone ou através do link de inscrição. Os agendamentos serão confirmados pela equipe do projeto, sendo necessário que menores de idade estejam acompanhados de

um responsável legal e todos apresentem documentos (identidade, CPF ou certidão de nascimento) no dia da consulta.

De acordo com o presidente do IPOD, o advogado Max Telesca, “o ‘Psicologia Amiga’ busca utilizar a expertise jurídica do IPOD aliada ao atendimento psicológico, serviço de difícil acesso para esta faixa da população, ampliando o atendimento aos mais necessitados, focando no desenvolvimento saudável, são e sustentável da comunidade do Riacho Fundo II, onde crianças, adolescentes e familiares em situação de vulnerabilidade, preferencialmente vinculados à rede pública de ensino na região, serão beneficiados.” O projeto conta com profissionais qualificados, incluindo psicólogos, assistentes sociais e advogados, que estarão à disposição para orientar a comunidade gratuitamente.

Serviço:

Psicologia Amiga

Período: De 26 de fevereiro a 17 de maio de 2024

Local: Riacho Fundo II

Entre 26 de fevereiro de 2024 e 23 de março de 2024;

– Localidade 1 – QN14;

Entre 25 de março de 2024 e 20 de abril de 2024;

– Localidade 2 – QC02;

Entre 22 de abril de 2024 e 17 de maio de 2024;

– Localidade 3 – QS14.

Horários de atendimentos: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h Quanto: Gratuito

Link para incrições: forms.gle/2zkm1oiJZSjqTha56

Contato: + 55 (61) 99655-1137

Instagram: @psi_amiga_ipod

Programação Completa

Entre 26 de fevereiro de 2024 e 23 de março de 2024

Localidade 1 – QN14:

• 4 semanas de atendimentos;

• Realização de Palestras:

• Tecnologia e Família – data provável de realização no dia 2 de março;

• Cuidados com a Saúde Mental na Família – data provável de realização no dia 9 de março;

• Comunicação Efetiva na Família – data provável de realização no dia 16 de março;

• Administração de Conflitos – data provável de realização no dia 23 de março;

• Formação de 1 a 2 grupos de apoio para a região Norte.

Entre 25 de março e 20 de abril de 2024

Localidade 2 – QC02:

• 4 semanas de atendimentos;

• Realização de Palestras:

• Desenvolvimento Infantil e Adolescente – data provável de realização no dia 6 de

abril;

• Criação de Limites e Disciplina Positiva – data provável de realização no dia 13

de abril;

• Autoestima e Autoimagem – data provável de realização no dia 20 de abril;

• Formação de 1 a 2 grupos de apoio para a região Central.

Entre 22 de abril de 2024 e 17 de maio de 2024

Localidade 3 – QS14:

• 4 semanas de atendimentos;

• Realização de Palestras;

• Realizar palestra – Manejo do Estresse Familiar – data provável de realização no

dia 27 de abril;

• Realizar palestra – Famílias em Transição – data provável de realização no dia 4

de maio;

• Realizar palestra – Desenvolvimento de Habilidades Sociais e Emocionais – data

provável de realização no dia 11 de maio;

• Formação de 1 a 2 grupos de apoio para a região Sul.