Projeto Um Sonho de Natal abre programação nesta sexta (15)

Brasilienses vão contemplar uma decoração mágica e se divertir com uma série de atividades culturais no coração da cidade

Nesta sexta-feira (15), Brasília dá início à tão esperada programação natalina. O projeto Um Sonho de Natal, que leva a magia dos festejos natalinos para pontos icônicos da cidade (Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti e Praça do Cruzeiro) segue até 1º de janeiro, sempre das 17 às 22h.

Para a abertura das festividades, o ponto alto da noite será a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, às 20h. Antes, o DJ Pezão anima a plateia a partir das 17h, seguido pelo bom humor do espetáculo Carriola – Um Teatro do Riso na Rua às 18h, seguido pelo belíssimo e emocionante som do grupo Tocatta, que sobe ao palco às 19h. Na Roda Mágica, toda a animação da noite fica por conta do renomado DJ Israel Paixão.

E isto é só o aquecimento! O evento contará com uma diversa e vasta programação cultural e musical, reunindo 26 apresentações de teatro infantil, 14 bandas locais, 16 corais, duas orquestras locais e 48 apresentações de DJs.

A abertura será marcada pela presença de autoridades, como o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, pasta responsável pela programação de Natal este ano. O projeto foi promovido por meio de edital público, realizado pelo Centro de Cultura Popular Brasileira e o apoio de diversos parceiros.

Primeiro fim de semana

No sábado a programação também está mais do que especial: no pátio, o DJ Israel Paixão agita a galera às 17h e o grupo Tocatta se apresenta às 17h. No Palco Luz às 20h tem Friends – About Love, e reúne grandes sucessos dos Beatles, uma envolvente versão, emocionante e voltada para plateias exigentes em música ao vivo de qualidade. Já às 21h é a vez do grupo Remobília, projeto que reúne músicos do antigo Móveis Coloniais de Acaju, muito conhecido dos brasilienses. Na Roda Mágica, o DJ Barata segue durante a noite.

Já no domingo, a programação começa no pátio com a alegria do DJ Barata, o coral Bela Vista emociona o público com seus integrantes a partir das 19h. No palco luz, às 19h tem Os Saltimbancos com a agrupação Teatral Amacaca levando a consagrada montagem do espetáculo homônimo dirigido pelo renomado mestre das artes cênicas, Hugo Rodas. Será um momento para encantar e envolver o público de todas as idades com a energia contagiante de um elenco que toca ao vivo todas as músicas desta clássica obra da cultura brasileira. Às 21h é a vez do grupo Os Comparsas, conhecidos por sua versatilidade, uma vez que navegam com igual maestria pelas ondas técnicas do jazz e as cativantes melodias do pop. Na Roda Mágica, segue o agito do DJ Pezão.

Confira como ficarão os espaços do Um Sonho de Natal

– Esplanada dos Ministérios – Vila do Papai Noel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falar em Natal é pensar no bom velhinho. A Vila do Papai Noel será o destaque, com um espaço dedicada à Casa do Papai Noel, oficinas natalinas para crianças, feira de presentes com expositores locais, chuva de neve artificial, vila gastronômica e uma variedade de shows, incluindo apresentações do renomado Grupo Tholl, conhecido como o “Cirque du Soleil brasileiro”, nos dias 22, 23 e 25 de dezembro.

– Praça do Buriti – Presépio de Luz

A Praça do Buriti será iluminada com a instalação “Presépio de Luz”, proporcionando um ambiente encantador para visitação, criando uma atmosfera natalina para registro de memórias inesquecíveis. No local, esculturas iluminadas de 4 e 6 metros de altura, relembrando a mensagem de união, fraternidade e amor, que são os verdadeiros significados do Natal.

– Praça do Cruzeiro – Roda Mágica

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem podia imaginar uma roda gigante em pleno Eixo Monumental? Com essa ideia ousada, a Praça do Cruzeiro abrigará a Roda Mágica, que oferecerá vistas privilegiadas da cidade. Além disso, o público poderá desfrutar de uma vila de food trucks, música com DJs locais. A participação na roda será gratuita mediante retirada de ingresso pela internet.

Serviço

Um Sonho de Natal

– Período: de sexta (15) a 1º de janeiro de 2024

– Horário: De 17h às 22h

– Local: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti e Praça do Cruzeiro

– Entrada: Gratuita todos os dias

Ingressos para oficinas infantis, teatro infantil e roda gigante devem ser retirados no site https://nataldebrasilia.com.br/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Secec-DF