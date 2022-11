Projeto Prática/DF oferece cursos de qualificação profissional

São 510 oportunidades, e as inscrições podem ser realizadas por meio do site da Secretaria de Trabalho de hoje até a próxima segunda-feira (14)

O Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do DF, abriu Chamamento Público para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do projeto Prática/DF.

São 510 oportunidades, e as inscrições podem ser realizadas por meio do site da Secretaria de Trabalho de hoje até a próxima segunda-feira (14), por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Confira a disposição das vagas.

Todos os cursos terão carga horária de 80h/aula, e os endereços onde serão ministrados serão informados aos alunos convocados no ato da matrícula.

Para participar é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular, que declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e que necessitem de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho. Além disso, é necessário ter entre 16 e 60 anos (menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis), ter ensino fundamental completo e ser beneficiário do seguro desemprego, desempregado ou trabalhador informal.

O edital ainda informa que, de preferência, o candidato deve ser residente nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Sol Nascente/Por do Sol, Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo II e Itapoã. Os candidatos que tenham cadastro no Sistema Nacional de Emprego (SINE) também terão preferência.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 17 de novembro. A previsão é que as atividades sejam iniciadas no dia 28 deste mês.