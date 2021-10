Projeto Palavras Que Dançam leva literatura, teatro e música para estudantes das regiões administrativas do Distrito Federal

Criada pela escritora Juliana Valentim e pelo músico Nelson Latif, iniciativa acontecerá online e dará oportunidade para alunos terem contato com diversos tipos de arte, de forma leve e didática.

Pelas mãos dela, as palavras dançam. Palavras que rimam, trazem alegria, reflexão, dramas. Um pouco de tudo. Comunicóloga, jornalista e escritora, a brasiliense Juliana Valentim sempre foi apaixonada pela arte, em especial pela literatura. O amor pelas palavras veio da infância e ficou. Resultado: Juliana conta hoje com três livros publicados, Manuscritos de Um Viajante – (crônicas/2007), Palavras que Dançam (poemas e fragmentos/2014) e O Abrigo de Kulê – (romance/2020). Ela é ainda sucesso no Instagram literário @palavrasquedancam, que chega a quase 50 mil seguidores.

Devido ao tamanho do amor e sucesso, Valentim elaborou um projeto que atinge, em especial, as escolas das regiões administrativas de Itapoã, Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Varjão. Antes presencial, agora on-line devido à pandemia, a iniciativa gerou cinco vídeos que homenageiam estas regiões com poesia, música e dicas de escrita criativa para quem quer se arriscar no mundo das palavras. Tudo customizado e especialmente elaborado para cada cidade. O primeiro vídeo da série será lançado nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, às 19h, no: Instagram/Facebook/Youtube @palavrasquedancam. Durante todas as sextas seguintes entrarão os demais. Gratuito. Livre para todos os públicos.

“Junto com Nelson Latif, na produção executiva, e Marcelo Lima, que trabalhou na musicalização dos poemas, criamos um vídeo especial para cada região. Tanto as declamações, a músicas, quanto a belíssima interpretação de Adriana Nunes foram criadas pensando em encantar os alunos dessas cidades”, conta Juliana.

Este “mix” de artes visa chegar aos alunos de forma didática, lúdica e divertida. E o primeiro vídeo da série será lançado nas plataformas digitais no dia 29 de outubro, sexta-feira, às 19h. Todo o material também será encaminhada às escolas públicas do DF, em especial àquelas homenageadas.

O nome do projeto, Palavras que Dançam, faz referência ao segundo livro da autora, que acabou ganhando notoriedade e se tornando uma marca utilizada por ela nas redes sociais e em outros trabalhos.

“A Internet é uma ferramenta muito poderosa para a disseminação da arte. Nosso projeto tem como público-alvo os estudantes, mas sentimos que os vídeos podem chegar muito mais longe, atingir outros públicos. Queremos chegar a todas as pessoas que gostam de poesia, de música e da escrita de uma forma geral”, diz.

O projeto Palavras Que Dançam conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica

No palco:

Juliana Valentim – voz

Marcelo Lima – Bandolim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nelson Latif – Baixo

Renato Glória – Bateria

Diego Feijó – Gaita

Adriana Nunes (Os Melhores do Mundo) – Interpretação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na produção:

Juliana Valentim e Nelson Latif – Produção

Tiago Berinjela – Captação e Edição de Vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tom Serralvo – Captação e Edição de Áudio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clara Costa – Assessoria de Imprensa

Rodrigo Nunes – Arte Gráfica

Iluminação – Marcello Linhos

Cenário e figurino – Adriana Nunes

Serviço: Projeto Palavras Que Dançam, de Juliana Valentim, trará literatura, teatro e música em vídeos para estudantes das regiões administrativas do Distrito Federal

Data de lançamento: 29 de outubro, sexta-feira

Local: Instagram/Facebook/Youtube @palavrasquedancam

Horário: 19h

Gratuito

Livre para todos os públicos