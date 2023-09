Projeto Mulheres Criativas oferta 400 vagas para cursos no Gama

As aulas acontecem de 18 de setembro a 21 de outubro, nas modalidades online e presencial

A segunda edição do Projeto Mulheres Criativas, da Associação Cresce-DF, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), segue empoderando e capacitando o público feminino em cada cidade em que realiza cursos profissionalizantes. Após formar cerca de 3,5 mil mulheres em Samambaia, o projeto começa hoje (18), no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, e fica até o dia 21 de outubro.

Ao todo serão ofertadas 400 vagas para cursos no Gama, nas modalidades online e presencial, nos turnos matutino e vespertino. As mulheres da região e que residem em outras cidades do Distrito Federal podem participar. “O Projeto Mulheres Criativas foi criado com a intenção de capacitar mulheres para o mercado de trabalho, voltado para o empreendedorismo. O empreendedorismo feminino cresce quase 35% a mais que o homem, olhando para essas estatísticas criamos o projeto para capacitar essas mulheres”, explica o presidente da Cresce-DF, Eduardo Campos, sobre o principal objetivo do projeto.

No Gama, serão oferecidos 10 cursos, dentre eles de: Panificação e Biscoitos; Confeitaria e Doces; Design de sobrancelhas; Estética Facial; Corte Costura e Modelagem; Cabeleireira; Maquiagem e Automaquiagem; Pizzaiolo e Salgados; Marmitaria e Extensão de Cílios. As interessadas podem optar por aulas online ou presencial, além de poderem inscrever-se em mais de um curso. Cada formação terá carga horária de 24 horas, sendo ministradas as aulas de segunda à sábado. O presidente da Cresce-DF, Eduardo Campos, destaca que as inscrições não têm data certa para preenchimento das vagas, e que “ainda tem vagas disponíveis”. As interessadas podem inscrever-se no site www.mulherescriativas.com.br.

O Projeto Mulheres Criativas deu início ano passado, e na primeira edição contou com cerca de 7 mil inscritas. A novidade este ano são as aulas presenciais, visto que por conta da pandemia em 2022, todos os cursos foram online. O presidente da Cresce-DF disse que surpreendeu-se com a adesão das mulheres aos cursos ofertados: “A demanda tem sido muito grande, muitas mulheres têm procurado o projeto, tanto de forma presencial, como online. O projeto está sendo incrível, eu não imaginava que ele [Projeto Mulheres Criativas] poderia tomar a proporção que está tomando. Eu tenho me surpreendido muito com o interesse feminino pelo empreendedorismo. Quando a gente abre inscrições em qualquer cidade hoje rapidamente já temos a comunidade interessada, dar até aquela briga santa por um espaço, mas tem sido muito bom, e principalmente tem motivado muitas mulheres”.

A segunda etapa do Mulheres Criativas encerra no Gama, mas a Cresce-DF planeja novas edições em Ceilândia, Pôr do Sol e Sol Nascente, Estrutural, Riacho Fundo e Recanto das Emas. A sequência do projeto depende de recursos financeiros. Com foco em auxiliar cada vez mais as mulheres que querem tornar-se empreendedoras, a Cresce-DF abre espaço para as formadas nos cursos exporem seus produtos na Feira da Uva e do Vinho, Feira da Goiaba e Feira de Gastronomia.

Para pensar além, o Projeto Mulheres Criativas tenta parceria com a Secretaria de Trabalho do DF para que as formandas dos cursos possam alavancar sua carreira e o próprio negócio cada vez mais. “Uma coisa que é do nosso interesse é a questão de pensar além da capacitação. Nós estamos pensando no que podemos fazer para que essas mulheres consigam abrir o próprio negócio e a partir daí estabelecer recursos próprios. Nós temos essa pretensão de auxiliá-las na questão de capacitação de recursos para que elas possam dar ainda mais sequência no que aprenderam. O nosso objetivo é aprimorar cada vez mais o Mulheres Criativas”, completa Eduardo.

De acordo com dados mais recentes, do Sebrae, do terceiro trimestre de 2022, entre os donos(as) de negócios no Brasil por sexo, as mulheres representam 34% (10,3 milhões) e os homens 65,6%. Quando analisado pelo tipo de ocupação, 87% do público feminino trabalha por conta própria e 13% são empregadoras. Sendo as atividades mais comuns entre as empregadoras: serviços (53%), comércio (27%), indústria (13%), agropecuária (7%) e construção (1%). O percentual de mulheres donas de negócio no Distrito Federal em proporção a homens é de 35%, acima da média nacional. As empreendedoras, no DF, por conta própria são 83%, sendo que 17% empregam outras pessoas.