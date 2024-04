Projeto Mulher nas Cidades desembarca em Samambaia

A população feminina de Samambaia recebe, durante essa semana, serviços gratuitos de saúde e assistência jurídica. Prestados pelo projeto Mulher nas Cidades, os atendimentos vão de segunda-feira (8) a sexta-feira (12), no estacionamento do Estádio Rorizão. As interessadas em participar do projeto podem se inscrever pelo site da iniciativa ou presencialmente, nas sedes das administrações regionais.

Com o apoio da Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), o projeto já passou por Santa Maria, Estrutural, Paranoá, Itapoã e Ceilândia. O Mulher nas Cidades atende às mulheres em sete eixos: saúde; desenvolvimento social; desenvolvimento econômico e trabalho; justiça e cidadania; educação; cultura; e qualidade de vida. Além dos serviços voltados às mulheres, o projeto também oferece atividades para crianças, como jogos educativos, salas de leitura e oficinas pedagógicas.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destaca que o objetivo do projeto é criar um ambiente acolhedor e descentralizar os atendimentos. “Buscamos cada vez mais integrar nossos programas e projetos ao dia a dia das mulheres. Esta iniciativa abraça completamente suas necessidades, acolhendo aquelas em situação de vulnerabilidade e fornecendo informações para transformar vidas”, disse.

O Mulher nas Cidades está percorrendo, de forma itinerante, 12 regiões administrativas do DF, promovendo as atividades durante cinco dias em cada local, das 8h às 18h. São esperados cerca de 5 mil atendimentos à comunidade em cada localidade, totalizando aproximadamente 50 mil mulheres beneficiadas em todo o Distrito Federal.

Locais e datas do Mulher nas Cidades

Samambaia (8 a 12/4)

Endereço: Estacionamento do Estádio Rorizão. Horário: 9h às 18h

Guará (22 a 26/4)

Endereço: QE 25, Guará 2 (ao lado da administração regional). Horário: 9h às 18h

Arapoanga (6 a 10/5)

Endereço: Avenida Erasmo de Castro (ao lado do estacionamento da administração regional). Horário: 9h às 18h

Planaltina (13 a 17/5)

Endereço: Estacionamento do Ginásio Múltiplas Funções de Planaltina (ao lado da administração regional). Horário: 9h às 18h

Sobradinho II (20 a 24/5)

Endereço: AR 9, Quadra (ao lado da administração regional). Horário: 9h às 18h

Brazlândia (3 a 7/6)

Endereço: St. Tradicional, Qd. 16 (ao lado da administração regional). Horário: 9h às 18h

São Sebastião (24 a 28/6)

Endereço: Qd. 101, Conjunto 8 (ao lado da administração regional). Horário: 9h às 18h

*Com informações da Agência Brasília