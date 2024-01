Projeto leva reforço escolar para socioeducandos

Com início em fevereiro, aulas de matemática, português e ciências vão auxiliar no desenvolvimento educacional

Em fevereiro começam as aulas de reforço escolar para estudantes que cumprem medidas socioeducativas. O atendimento é feito por voluntários, especialmente nas áreas de português, matemática e ciências, que integram o projeto Edukhan.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) recebeu a iniciativa para auxiliar na recuperação de aprendizagem e do conteúdo escolar voltados para o ensino fundamental de adolescentes jurisdicionados na Vara da Infância e Juventude do DF (VIJ-DF).

“Essas ações são importantes para reforçar o trabalho que já é desenvolvido pela Sejus junto aos socioeducandos”, afirma a titular da Sejus-DF, Marcela Passamani. “A educação é fundamental para a ressocialização, e esse projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes.”

O projeto-piloto começou em 2023 na Unidade de Internação do Recanto das Emas e na Gerência de Semiliberdade da Metropolitana, atendendo 14 adolescentes e jovens. Neste ano, Edukhan será ampliado para mais 16 socioeducandos das unidades de internação de Santa Maria e de Brazlândia.

O programa

O Edukhan é desenvolvido por voluntários e por um grupo de tutores em parceria com a Rede Solidária Anjos do Amanhã. O objetivo é combater o atraso escolar e proporcionar as condições necessárias para desenvolvimento pleno potencial.

O programa usa a plataforma online Khan Academy, que segue as referências da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). A iniciativa combina tutoria presencial com recursos digitais atrativos e elementos motivacionais. No processo de recuperação da aprendizagem, é utilizado um sistema de pontos e recompensas (gamificação).

*Com informações da Sejus-DF