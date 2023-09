Projeto leva cultura e cidadania a jovens em condição de vulnerabilidade do DF

Se Liga na Cultura atende mais de 70 pessoas com deficiências nas oficinas de biojoias e culinária sustentável

O “Se Liga na Cultura” é uma iniciativa de resgate social, dentro e fora das escolas, que propõe o encontro da teoria e da prática nos processos de aprendizagem a pessoas de 11 a 35 anos. A iniciativa é apresentada pelo Instituto Cultural Vale, patrocinador master da ação, e realizada pelo Ministério da Cultura e pela IECAP Agência de Transformação Social, por meio da Lei de Incentivo, com o objetivo oferecer oportunidade de acesso à cultura e à cidadania a jovens menos favorecidos de regiões do Distrito Federal, como Ceilândia, Gama, Estrutural, Taguatinga e Samambaia. As atividades contemplam cursos, oficinas, workshops e experiências culturais como visitar exposições e assistir a peças de teatro e apresentações musicais. Passada a fase presencial, um público ainda mais abrangente poderá se beneficiar da iniciativa, com turmas online a partir de janeiro.

Aliadas à sustentabilidade e à proteção ao meio ambiente, atualmente mais de 70 alunos com deficiência têm a oportunidade de capacitação cultural por meio das oficinas de culinária sustentável, com o chef Eduardo Henrique, e de biojoias, com a designer Suzana Rodrigues. Com previsão de encerramento em novembro, as atividades são desenvolvidas de modo a atender as necessidades especiais de aprendizagem de cada aluno e acontecem na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no Centro de Ensino Fundamental 01 do Gama, e no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV).

Além do DF, o “Se Liga na Cultura” chegará às cidades de Paraty, Mangaratiba e Japeri, no Rio de Janeiro, e à comunidade Tiradentes, em São Paulo. Ao todo, entre cursos presenciais e online, serão 3500 vagas. “Os cursos de teatro, biojoias, culinária sustentável e fotografia foram elaborados contextualizando a realidade desses jovens, de forma a disseminar a cultura e a cidadania por meio da inclusão no cenário cultural de suas cidades, dando a eles o protagonismo na construção coletiva de conhecimentos e nas comunidades locais, valorizando a arte urbana e identitária de cada região”, explica Renata Oliveira, presidente da IECAP.

Foto: Divulgação

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

São mais de 600 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.

Sobre a IECAP

A Agência de Transformação Social – IECAP é uma Organização da Sociedade Civil que atua há mais de 22 anos em diversos projetos que fortalecem a responsabilidade social. As parcerias entre Estado, setor privado e terceiro setor agregam valor às políticas públicas, aproximando-as das pessoas e das realidades locais, possibilitando a solução de problemas sociais específicos, de forma criativa e inovadora.

A tecnologia social da instituição já alcançou mais de 40 cidades, por meio de ações com excelência na gestão e foco nos resultados. Destacam-se entre os seus princípios a responsabilidade social, a inovação e o empreendedorismo, a cooperação, o compromisso ambiental e a excelência na gestão, tendo como pano de fundo a sustentabilidade dos projetos que desenvolve. Também trabalha para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A IECAP tem a missão de transformar vidas e comunidades por meio de programas e projetos sociais, levando dignidade e novas possibilidades de futuro para a periferia de todo o país.

Serviço:

Inscrições no formulário

Site: https://iecap.org.br/

Instagram: https://www.instagram.com/iecap.social/