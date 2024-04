Projeto De Cara Nova entrega área reformada no Itapoã

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) entregou um ponto restaurado pelo projeto De Cara Nova, no Itapoã, nesta quarta-feira (10), às 10h. O objetivo é eliminar os maiores pontos de descarte irregular no Distrito Federal. Neste ano, o projeto já retirou quase 4 mil toneladas de entulho de lixões espalhados pelas regiões administrativas.

Desta vez, o local contemplado foi um ponto com acúmulo de lixo e entulho próximo à Associação Positiva de Brasília, no Itapoã. Equipes do SLU limparam o local e plantaram mudas de árvores e plantas ornamentais. O muro da escola também foi reformado com uma pintura.

O projeto visa a remoção dos resíduos, reforma do espaço com plantio de mudas e sinalizações educativas com placas orientando sobre as penalidades e o local correto para o descarte. “O objetivo da ação é chamar a atenção dos moradores para a educação ambiental e diminuir o número de lixo e entulho na região”, destacou Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU.

Durante o evento, houve apresentação da música O Garizito e sua turma, do teatro do SLU, e também a presença de autoridades e de cerca de 40 crianças da creche.

O administrador do Itapoã, Dilson Bulhões, participou da entrega da área. A administração regional fez um levantamento de todas as áreas de descarte irregular de lixo e entulho na região para que o SLU atuasse na recuperação dos locais. “Após a limpeza, em conjunto com outros órgãos, vamos fazer o trabalho de conscientização dos moradores quanto à destinação correta dos resíduos”, explica Bulhões.

*Com informações da Agência Brasília