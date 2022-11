Projeto de capacitação para profissionais de TI está com inscrições abertas

A iniciativa é voltada para estudantes do Ensino Médio e também para graduados que queiram se especializar na área

No Distrito Federal há 12.700 CNPJ’s em empresas na área de tecnologia da informação vinculadas so SINDESEI-DF, de acordo com dados divulgados em setembro pela Receita Federal, e 41.773 empregos diretos e mais de 20.000 indiretos, de janeiro de 2020 a julho de 2022, de acordo com o Ministério do Trabalho. Todos esses dados foram mapeados pela ‘Plataforma de Inteligência – Mapa do Comércio”, da Fecomercio-DF. Apesar do aquecimento do mercado, uma realidade existe: a falta de mão de obra qualificada e a recorrente necessidade de capacitação na área.

A partir desse cenário, a Universidade Católica de Brasília se uniu a associações do setor, como ABIPTI, ASSESPRO/DF,ASTEPS, TECSOFT, ILLUMINANTE, além dos sindicatos Sindesei-DF e SINFOR-DF para atender uma demanda urgente de qualificação do mercado de trabalho. Microcertificações e um MBA em Gestão e Tecnologia da Informação foram desenvolvidos. As inscrições já estão abertas no site da instituição.

Marco Tulio Chaparro, presidente do SINDESEI-DF diz que o apoio do sindicato nesse tipo de ação é fundamental. ”Uma das maiores dores do setor de TI em Brasília e no mundo é a falta de mão de obra qualificada. As empresas e os profissionais sabem que quem é qualificado tem emprego garantido e uma das melhores remunerações salariais do mercado.”

Segundo o coordenador dos cursos de TI da Universidade Católica de Brasília e um dos idealizadores do projeto, Weslley Sepúlvida, o mercado está bem aquecido para a área da tecnologia. “Ela está crescendo em muitas vertentes, como IOT, inteligência artificial, ciência de dados, as áreas de desenvolvimento de software. Mas tem outras áreas que estão num ritmo galopante de crescimento, como a de segurança da informação, estrutura , banco de dados, entre outras. Porém, a falta de mão de obra é notória e importante para a performance das empresas. Por isso, as universidades têm investido em projetos para alinhar a educação ao mercado de trabalho”.

Sobre os cursos

“A partir do desafio apresentado pelo mercado de TI, a Universidade Católica de Brasília se engajou em uma série de conversas com players do setor para, primeiramente, compreender as principais necessidades e, então, oferecer uma formação acadêmica totalmente personalizada, com soluções sob medida”, salienta Rossana Balestra, Coordenadora de Relações com o Mercado e Programas Lato Sensu.

No programa de capacitação, dois tipos de cursos serão disponibilizados pela universidade aos alunos: as microcertificações e o MBA em Gestão e Tecnologia da Informação. Os cursos, com no mínimo 30 alunos por turma, serão ofertados de forma híbrida, com atividades práticas, presenciais, além de conteúdo na plataforma de ensino virtual e encontros esporádicos. Os encontros in loco serão no Campus de Taguatinga.

As microcertificações são 12 cursos de curta duração com carga horária de 120h, entre eles: Marketing para TIC, Desenvolvimento Web, Programador Java Web, Gestão de projetos para TIC, Gestão Financeira de Negócios, Gestão Estratégica de pessoas, Banco de Dados para Big Data, Desenvolvimento de Apps para celular, Cybersecurity em rede de computadores, Gestão de Processos de Negócios para TIC, Segurança Cibernética e Construção de Dashboards para Análise de Dados.

Já o MBA em Gestão e Tecnologia da Informação é indicado para capacitar profissionais para a área gerencial e funções estratégicas em uma especialização com carga horária de 360 horas. Em ambos os cursos, os alunos ganham um certificado de conclusão no final das aulas.

O coordenador de TI da UCB declara: “Colocamos o curso de MBA, mas também colocamos alguns no âmbito técnico para pessoas que ainda não entraram nas universidades terem a oportunidade de iniciar a formação tecnológica dando apoio ao mercado de trabalho. Junto com as lideranças do setor, criamos matrizes de cursos que realmente estivessem alinhados às necessidades do mercado”.

Como se inscrever

Para se inscrever nos cursos, os alunos devem acessar o site do projeto. Como pré-requisito, eles precisam ser associados a associações ou a sindicatos do setor no DF. As microcertificações não exigem escolaridade mínima, portanto, alunos do ensino médio já podem participar das aulas. Ele é indicado também para quem já atua no mercado e precisa de uma especialização rápida e objetiva. Já no MBA, os estudantes precisam ter se graduado anteriormente em cursos de tecnologia da informação e comunicação. As turmas serão formadas assim que chegarem a um número de 30 estudantes por curso.

“Estamos muito animados com a parceria com a UCB e estamos certos que as empresas irão levar seus profissionais a se qualificarem ainda mais e por consequência aumentar de sobremaneira a sua competitividade no mercado ”, conclui Marco Tulio Chaparro.

Serviço

Cursos de microcertificações e MBA na área de TI

Onde: QS 07 – Lote 01 – EPCT – Taguatinga – Universidade Católica de Brasília

Carga horária: 120 horas (microcertificações) e 360 horas (MBA)

Inscrições : Universidade Católica de Brasília

Mais informações : (61) 3356-9300 /9333