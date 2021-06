Projeto da nova pista de patinação no Parque da Cidade é aprovado

O projeto prevê um circuito de 200 metros, além de arquibancada, praça e mais calçadas entre a ciclovia e a pista de caminhada

Na terça-feira (22) a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a Portaria n° 46/2021, que aprovou o projeto da nova pista de patinação no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

O projeto prevê um circuito de 200 metros, além de arquibancada, praça e mais calçadas entre a ciclovia e a pista de caminhada. O próximo passo é encaminhá-lo para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que será responsável pelo orçamento e pela licitação da obra.

Previsto no Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade, o circuito de patinação foi planejado para ficar entre os estacionamentos nº 3 e nº 4. A ideia com o projeto é dinamizar esta porção do parque e proporcionar a maior utilização do local, tornando-o mais atrativo e possibilitando a integração de atividades de lazer e esporte, principalmente para os jovens.

A área localiza-se entre a via interna de circulação de veículos do Parque da Cidade e a pista de caminhada existente entre os estacionamentos. O espaço já conta com uma pista circular, originalmente prevista para atividades de aeromodelismo e modelismo naval. Posteriormente, foi utilizada pela população para atividades de skate e de patinação.

“O objetivo é ampliar e modernizar a área onde se encontram instaladas as pistas circulares já utilizadas para a prática desses esportes, com aproveitamento da infraestrutura já instalada, qualificando esses espaços de uso comunitário”, destacou o diretor de Espaços Públicos e Qualificação Urbana da Coordenação de Elaboração de Projetos da Seduh, Clécio Rezende.

A implantação e os elementos do projeto deste circuito estão em consonância com o zoneamento geral e a proposta original de paisagismo de Roberto Burle Marx.

