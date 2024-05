Projeto capacita mulheres em extensão de cílios

As inscrições para o projeto Mão na Massa, que irá capacitar gratuitamente mulheres em extensão de cílio, foram abertas pela Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com o Instituto BRB. São 20 vagas para os cursos com carga horária de 20 horas e certificado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O objetivo é promover o empreendedorismo e a independência econômica das participantes.

As aulas ocorrerão de 10 a 14 de junho, no período da manhã, na unidade do Senac em Taguatinga Norte. Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, o objetivo do projeto é promover a autonomia das mulheres e facilitar sua inserção no mercado de trabalho. “O Mão na Massa é uma iniciativa para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, mas está aberto a todas que desejam se capacitar para empreender. É uma oportunidade de criar novos caminhos para mulheres que precisam, por exemplo, sair de um ciclo de violência,” destacou.

Segundo Leila Republicano, presidente do Instituto BRB, o projeto é uma grande oportunidade para o público feminino. “A mulher é um ser potente por natureza, portanto, favorecer a disseminação de conhecimento é uma forma de gerar transformação e mudar histórias. Capacitar é uma forma de cuidar e dar liberdade a quem precisa”, disse.

As inscrições começam nesta quinta-feira (30) e seguem até o próximo dia 2. Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e estar cursando, no mínimo, o ensino fundamental II. As vagas são limitadas e as interessadas devem preencher o formulário de inscrição disponível neste link.

O Mão na Massa oferece cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é parte de outro projeto, o Rede Sou + Mulher, que visa promover o empreendedorismo e a autonomia econômica feminina.

As alunas do Mão na Massa também assistem a palestras sobre empreendedorismo, inovação e atuação profissional. Ao término do treinamento, elas participam do Realize, no Espaço Empreende Mais Mulher, em Taguatinga – a proposta do curso, ministrado por pedagogos e psicólogas da SMDF, é desenvolver competências comportamentais, para a vida e para o trabalho, como forma de potencializar a autonomia econômica das mulheres.

*Com informações da Agência Brasília