Projetado por arquiteto renomado, HRT é reconhecido em premiação

Idealizado por João Filgueiras, o Lelé, hospital foi um dos 19 indicados à edição 2023 do Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília

Duas características singulares são marcantes no projeto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT): a construção a partir de um sistema pré-fabricado de concreto armado e a implantação do edifício em terreno de acentuada inclinação que culminou na concepção de quatro níveis. Esses aspectos garantem benefícios aos profissionais e pacientes que frequentam o local, como iluminação natural e conforto térmico, extensibilidade da construção, comum em unidades hospitalares, e valorização de espaços verdes.

Diante do diferencial da construção, o hospital – projetado pelo renomado arquiteto João Filgueiras, o Lelé – recebeu o reconhecimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal que o indicou à edição 2023 do Selo CAU/DF – Arquitetura de Brasília. Para a honraria, foram consideradas a manutenção predial e o respeito às características originais dos projetos ao se analisar fachadas, elementos urbanos, áreas comuns, áreas de acesso ao público e pilotis.

O HRT foi o primeiro hospital projetado por Lelé e o caráter inaugural deste segmento na obra do profissional o coloca como um prédio histórico. “Este é um edifício importantíssimo do ponto de vista da arquitetura. Marca o primeiro hospital projetado por aquele que depois veio a ser um dos maiores especialistas em projetos arquitetônicos de hospitais em todo o mundo”, destaca o coordenador da Comissão Temporária de Patrimônio do CAU/DF, Pedro Grilo.

A carreira do arquiteto possui íntima relação com a construção de Brasília e com o desenvolvimento do país a partir da década de 1950. Depois deste, muitos foram os projetos hospitalares concebidos pelo autor. Inclusive o Hospital Sarah Brasília Centro, premiado com o Selo neste ano ao lado do Bloco D da SQS 213. No total, 19 edificações concorreram em cinco categorias: hotéis, hospitais, edificações escolares, edificações de escritórios e blocos de superquadras.

Recentes revitalizações

A indicação do HRT ao prêmio que ressalta a conservação estrutural não é à toa. Em 2023, muitas foram as revitalizações implementadas na infraestrutura física. Do alto é possível perceber a revitalização das calhas e dos telhados de todo o hospital, além da manutenção do sistema de climatização central do pronto-socorro e a instalação de 20 aparelhos de ar-condicionado em áreas de atendimento de pacientes ou de acomodação de materiais e instrumentos que necessitam de boa refrigeração.

A nível setorial, a oncologia e a oftalmologia passaram por renovação completa, com foco na ampliação e no aprimoramento do serviço. A expansão, a climatização e a abertura de novos consultórios no espaço, que é referência distrital para o tratamento de câncer, permitiu ofertar mais consultas a pacientes oncológicos. Em junho, foram 60 usuários atendidos. Em julho, o número saltou para 150. A expectativa é que chegue a 200 ao mês.

A revitalização do setor de urgência oftalmológica incluiu melhorias no piso, nas paredes e nos tetos, além de mudanças nos móveis e no sistema de iluminação. Também houve a instalação de uma terceira estação de atendimento, que será utilizada nos momentos de maior fluxo de pacientes, e de uma sala para procedimentos como retirada de pontos.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) , as obras envolveram 12 leitos, sendo oito na UTI adulto e quatro na UTI pediátrica, revestimento das paredes, impermeabilização do piso e até a substituição de exaustores, armários e ar-condicionados. Já o pronto-socorro ganhou a revitalização de 14 poltronas, duas macas fixas e seis berços.

Todas as adequações no HRT são possíveis graças aos contratos de manutenção regular assinados pela Secretaria de Saúde (SES-DF) em 2022. Ao todo, a pasta fez um investimento de R$ 74 milhões para garantir o funcionamento de 297 unidades. As contratações agilizam serviços como ajustes de instalações de água e energia, pinturas, reparos de pisos, troca de janelas, entre outras necessidades.