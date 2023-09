Programação homenageia profissionais de educação física do DF

Secretaria de Esporte e Lazer prepara ações em reconhecimento à atuação profissional da categoria; nesta segunda-feira (4) sessão solene na CLDF será realizada em alusão à data comemorativa celebrada na sexta (1º)

No mês em que celebra-se o Dia do Profissional de Educação Física a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) preparou uma programação com ações voltadas à valorização dos profissionais que atuam na área. O objetivo é fortalecer a imagem do educador físico e conscientizar sobre a importância de sua profissão na manutenção da saúde e bem-estar.

Entre as ações que homenageiam os profissionais ligados à SEL, estão a realização de sessão solene na Câmara Legislativa do DF (CLDF), nesta segunda-feira (4), com a entrega de moções de louvor aos educadores, workshops de capacitação profissional que serão oferecidos em parceria com o Brasília Capital Fitness, que este ano recebe o apoio da pasta e acontece entre os dias 14 e 18 de setembro no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

Atualmente a SEL conta com a colaboração de mais de 250 profissionais que atuam em sua estrutura, entre eles nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs), Escola de Esporte e em setores específicos da própria pasta.

“A Secretaria de Esporte e Lazer está comprometida em criar ações que valorizem os profissionais da nossa cidade. Contamos com a colaboração de excelentes profissionais que desempenham um trabalho extraordinário nos espaços que estão sob a nossa gestão. Queremos que todos se sintam privilegiados e valorizados neste dia tão importante para a categoria”, explica o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

O Dia do Profissional de Educação Física é comemorado no dia 1º de setembro. A data é voltada para a valorização e reconhecimento das várias modalidades que englobam a profissão. A celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

Com informações da Agência Brasília