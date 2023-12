Programação do transporte público para o Natal

Na segunda-feira de Natal (25), os veículos da frota vão circular com tabela horária de feriado, que é igual à de domingo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) informa que, neste sábado (23), os ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal irão circular com a programação normal dos sábados, com reforço conforme a demanda.

Já no domingo (24), os coletivos circularão conforme tabela horária de domingo, com reforço para atender o funcionamento do comércio. O aumento da oferta de transporte é devido ao grande fluxo de passageiros no retorno para casa na véspera do feriado.

E, na segunda-feira de Natal (25), os veículos da frota vão circular com tabela horária de feriado, que é igual à de domingo. Os horários e itinerários dos ônibus podem ser visualizados por meio do site dfnoponto.semob.df.gov.br.

Com informações da Agência Brasília