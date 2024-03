Programação de aniversário do Museu de Arte de Brasília diverte população

Celebração de 39 anos do equipamento cultural contou com oficinas infantis, visitas guiadas, apresentações de artes marciais e de música

A comemoração de aniversário do Museu de Arte de Brasília (MAB) levou cultura e diversão para dezenas de crianças, adultos e idosos que participaram da programação neste final de semana. O equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) comemorou 39 anos de história com oficinas infantis, distribuição de algodão-doce e pipoca, show de mágica, sarau de poesia, visitas guiadas, além de apresentação de lutas marciais e de música de câmara com o Quarteto Buritis.

A comerciante Cassandra Oliveira, 50 anos, visitou o MAB pela primeira vez neste domingo (10), junto com a família. “Nós queríamos passear e meu esposo encontrou a programação pela Internet. Às vezes pensamos que não tem nada para fazer em Brasília, mas tem sim. Temos muitas opções de lazer e muita cultura disponível”, comunica. “É um museu muito rico em informação, foi como conhecer todo o país. Cada peça traz uma história que, de alguma forma, é transmitida para nós. Os artistas conseguem transmitir alma, aguçar sentimento e curiosidade”, avalia.

O servidor público Pedro Abi-eçab, 47, também aproveitou a comemoração do aniversário do MAB e levou os dois filhos – Vicente, 5, e Íris, 2 – para a oficina de brincadeiras japonesas. A dupla se divertiu com os jogos e a pintura de bonecos. “Essas atividades são muito legais porque associam a criança à arte, à cultura, à criatividade”, diz Pedro. “Museu é investimento, nas atuais e nas futuras gerações. É muito importante investir porque é lazer para a população, e ajuda a criar a juventude com outros valores, estimulando a criatividade, interferindo até no futuro dele como adulto”, enfatiza.

Acervo

No sábado (9), ocorreu a cerimônia de entrega de duas obras doadas pelo Brasília Photo Show. As novas fotografias em exposição são Rasante no Pau-ferro, de Edu Vergara, e Cores do Caos, de Marcelo Moryan. Além disso, outras 30 obras do acervo do MAB foram instaladas na galeria, como gravuras dos artistas franceses Biard e Grachov.

Inaugurado como galeria em 7 de março de 1985, o MAB reúne milhares de peças clássicas, modernas e contemporâneas. Em 2007, o espaço foi fechado para reformas e, 14 anos depois, abriu as portas para o público. O gerente do equipamento público, Marcelo Gonczarowska, afirma que o espaço tem batido recordes de frequência desde o retorno do funcionamento. Ele afirma que o objetivo do espaço é aproximar a população por meio de eventos como a programação de aniversário, que uniu cultura, diversão e arte.

“Desde que o museu reabriu, temos batido recordes de visitação. Antes de ser fechado, o museu recebeu, no máximo, 7 mil visitantes. Em 2021, recebemos 14 mil pessoas, depois 25 mil em 2022 e, no ano passado, conseguimos aumentar para 35 mil visitantes”, enumera Gonczarowska.

exposições interessantes, inovadoras e inéditas. Mas, além disso, a gente oferece muitas oficinas para o público e, eventualmente temos palestras, shows, feiras, para que a pessoa possa participar do museu, não só contemplar as obras”, completa o gerente.

As atividades do museu são abertas ao público. O espaço funciona todos os dias, exceto terça-feira, das 10h às 19h. Acompanhe as novidades pelo perfil no Instagram.

O MAB fica localizado no Setor Hoteleiro e Turismo Norte (SHTN), Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05. Há uma linha de ônibus que serve o museu: nº 104, saindo da Rodoviária.

