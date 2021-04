Programa trabalha no combate à alta velocidade

Reivindicação de um morador para construção de uma lombada ganhou adesão de dezenas de vizinhos. Demanda de uma década foi atendida agora

O servidor público federal Fernando Luís Silveira, 48 anos, tem o hábito de fazer caminhadas pelas ruas do Lago Norte, onde mora, e ficou muito feliz com a novidade que viu em seu trajeto: na saída da quadra QL 1, conjunto 4, equipes do GDF Presente avançavam nas obras de construção de um quebra-molas, reivindicação de Fernando desde que se mudou para o local, há mais de uma década.

A felicidade do servidor tem um motivo justo. O conjunto 4 da quadra QL 1 fica exatamente em cima de uma elevação, o que contribui para a diminuição da visibilidade dos condutores sobre os veículos que estão subindo a elevação, ou seja, que vêm do final do Lago Norte no sentido Centro Administrativo (CA).

“A dificuldade de se sair da rua em direção à via marginal, por causa da velocidade dos carros, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, quando nos mudamos para cá, em 2006. Se a pessoa vem acima da velocidade permitida, e infelizmente isso é bem comum, o risco de acidente é grande, inclusive alguns já aconteceram no local”, explicou Fernando Silveira.

Preocupado com a segurança da família, dos moradores e familiares, além de trabalhadores que transitam pelo local, Fernando resolveu buscar efetivamente a ajuda da administração pública. A reivindicação do servidor para a construção de uma lombada no local ganhou a adesão de dezenas de moradores – muitos que vivenciaram situações de perigo -, abaixo-assinado, registro na Ouvidoria Geral do DF, por meio do número 162, e contato direto com o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira da Silva.

A resposta veio com o GDF Presente, que mobilizou os trabalhadores do Polo, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Departamento de Trânsito (Detran). “Agora é uma realidade. Estamos muito mais tranquilos para que não aconteçam acidentes aqui. Fiquei muito satisfeito com o pronto atendimento da Administração do Lago Norte”, disse Fernando Silveira. A lombada já está quase pronta – no momento, recebe as placas de sinalização do Detran.

O poder público deve sempre estar de portas abertas para atender a população, segundo o administrador do Lago Norte. “Essa é uma obra pequena, mas de grande relevância. O lugar é muito perigoso e a construção do quebra-molas vai beneficiar toda a comunidade. O governador Ibaneis quer que o nosso trabalho seja assim, sempre no sentido de atender a população”, explica Marcelo Ferreira da Silva.

As informações são da Agência Brasília