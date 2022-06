Programa Rua do Lazer é estendido para todas as RAs

O programa tem por objetivo fomentar a ampliação de espaços ao ar livre para a realização de exercícios físicos, atividade cultura e lazer

O governador Ibaneis Rocha publicou o decreto que institui a Rua do Lazer no âmbito das Administrações Regionais (RAs) do Distrito Federal. O programa consiste no fechamento de vias públicas para realização da prática de atividades físicas, lazer e cultura para toda a comunidade, em dias e prazos determinados pela administração da RA.

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF será o órgão responsável por gerir e articular o programa, que tem por objetivo fomentar a ampliação de espaços ao ar livre para a realização de exercícios físicos, práticas esportivas, atividade cultura e lazer à comunidade geral, além de possibilitar o acesso gratuito da população à locais propícios para a prática esportiva e contribuir com a saúde e bem-estar da população do DF.

A Rua do Lazer será realizada aos domingos e feriados, com horários de 6h às 17h, desde que requerida com antecedência mínima de 30 dias. O trânsito de veículos automotores no local será proibido durante o horário de funcionamento do programa, e o uso de sinalização viária para bloqueio da via é obrigatório.

O requerimento da implementação do programa Rua do Lazer deverá ser iniciado pela administração regional interessada, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).