Programa reforma casas de famílias em vulnerabilidade

Com o Melhorias Habitacionais, Codhab-DF já investiu mais de R$ 4,3 milhões para levar banheiros, acessibilidade e estrutura de qualidade a residências

Estruturas rachadas, infiltração no telhado e mofo nas paredes não fazem mais parte da realidade da casa da cadeirante Irena da Silva, 84. Em quatro meses, a aposentada acompanhou de perto a edificação de um grande sonho: a reconstrução completa de sua casa. Por meio do programa Melhorias Habitacionais, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu aproximadamente R$ 100 mil para construir do zero um novo lar para dona Irena e sua família, que moram em São Sebastião.

De 2019 para cá, o GDF já impactou 174 famílias como a de Irena, com um investimento que passa dos R$ 4,3 milhões. No momento, oito casas estão com obras em andamento em São Sebastião e na Estrutural. E há mais por vir para 2024, anuncia o diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes. “Ano que vem nós queremos triplicar o número de casas reformadas ou reconstruídas. Já temos orçamento para alcançar esse objetivo, e a nossa previsão é de fazer obras em mais de 300 residências”.

Na última quarta-feira (13), Irena recebeu a casa nova das mãos do diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes. Com os olhos cheios de lágrimas, a aposentada pôde ver de perto o novo lar de 55 m², composto por dois quartos, dois banheiros (sendo um acessível para cadeirante), poço de ventilação, cozinha e sala de convivência.

“A pior parte era o banheiro”, lembra Mônica da Silva, 44, filha de Irena. “A gente precisava levar minha mãe de ré na cadeira de rodas, porque era muito estreito e não dava para girar. Às vezes o braço dela machucava na hora de passar pela porta. Era muito difícil.”

Uma das principais adaptações foi justamente no banheiro da suíte. Agora é possível dar um giro 360º com a cadeira de rodas, o que leva mais autonomia, conforto e segurança na hora do banho.

“Quando entramos na casa, o primeiro sentimento foi o de felicidade”, prossegue Mônica. “A gente mora aqui há muitos anos, e a minha mãe está em uma idade em que precisa ter conforto. Então, agora ela pode desfrutar de tudo isso, coisa que a gente jamais teria condições de fazer com nosso próprio dinheiro. Eu estou muito emocionada.”

Para além da reforma estrutural

Demolir tudo e construir do zero está muito além de ter uma casa novinha em folha. O maior objetivo do Melhorias Habitacionais é resgatar a dignidade e a autoestima de pessoas em vulnerabilidade social contempladas pelo programa. O diretor-presidente da Codhab detalha: "Nós pegamos habitações em situações precárias e construímos em residências dignas e bem estruturadas, mas a maior transformação é na vida das pessoas. É um dos programas mais bonitos da Codhab, pela capacidade de transformar a vida do contemplado. É uma iniciativa simples e rápida que interfere de forma muito positiva na vida das pessoas". Critérios do programa Devido às restrições durante a pandemia de covid-19, o programa atende, atualmente, os beneficiários inscritos nos anos anteriores. Por isso, as inscrições para novos participantes ainda estão suspensas. O Melhorias Habitacionais é voltado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos e moradoras do DF há pelo menos cinco anos em áreas próprias de interesse social regularizadas ou passíveis de regularização. Também são critérios não possuir outro imóvel e apresentar problemas de salubridade ou segurança na casa.

Com informações da Agência Brasília