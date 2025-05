Programa ‘Pontes Para o Mundo’ leva estudantes da rede pública do DF para intercâmbio internacional

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), instituiu nesta sexta-feira (9), o programa de intercâmbio “Pontes para o Mundo”. O programa visa proporcionar acesso à experiência internacional de ensino, pesquisa e inovação aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. O decreto nº 47.210, publicado na edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), traz os objetivos e requisitos para participação no programa.

A seleção dos estudantes será realizada por meio de processo seletivo, com caráter eliminatório e classificatório. Os estudantes interessados em se inscrever para participar do programa devem ter idade mínima de 16 anos, na data de inscrição, e não completar 18 anos de idade até o retorno ao Brasil. Os alunos precisam estar devidamente matriculados na 2ª série do ensino médio regular ou na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), nas modalidades concomitante e integrada, nas escolas públicas do DF. Além disso, o discente também precisa ter cursado integralmente a 1ª série do ensino médio em instituição educacional pública do DF, entre outros requisitos. O número de vagas e outros critérios de seleção e classificação serão divulgados por meio de edital, que será publicado no site oficial da SEEDF em breve.