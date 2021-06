Programa ‘Integridade em Ação’ é tema de live da Sejus

O público-alvo são os servidores da secretaria, além de colaboradores e o público atendido pelas diversas áreas da pasta

O programa Integridade em Ação é tema do evento on-line que será realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), nesta terça-feira (29), às 15h, pelo canal da Sejus no YouTube. Com o objetivo de adotar medidas destinadas à prevenção, à detecção e à punição de fraudes ou qualquer ato de corrupção, todos os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal devem instituir Programa de Integridade, de acordo com o Decreto nº 39.736, de 28 de março de 2019, em seu art. 21.

O evento terá duração de duas horas, e consistirá na apresentação de boas práticas, desenvolvidas e já adotadas, nas unidades do Sistema da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis). O público-alvo são servidores, colaboradores e pessoas atendidas por diversas áreas da Secretaria de Justiça e Cidadania. A programação contará com um intérprete de libras e terá apresentação da Subcontroladoria de Governança e apresentação da Subis com Café de boas práticas, além de espaço para perguntas e respostas sobre o tema.

Conheça o Programa Integridade em Ação

O programa Integridade em Ação é uma concretização dos objetivos definidos na Política de Integridade da Sejus e tem o objetivo de dar publicidade aos temas relacionados à promoção da integridade e das boas práticas no âmbito da secretaria.

De acordo com o Decreto 39.736, são diretrizes da governança pública direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, propondo soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades; promover a desburocratização, a racionalização administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico, conforme orientações do órgão central de planejamento; monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas públicas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas; promover a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público.

São princípios da governança pública a capacidade de resposta; a integridade; a confiabilidade; a transparência; e a prestação de contas e responsabilidade.